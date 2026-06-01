Die Schweizer Hockey-Nati muss sich erneut mit Silber begnügen. Bild: keystone

Maschine der Swiss fliegt ein Herz für das Eishockey-Nationalteam

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Ein Flugzeug ist nach dem Final der Eishockey-WM in der Schweiz über Zürich eine Herz-Schlaufe geflogen. Damit gratulierten die Fluggesellschaft Swiss und die Schweizer Flugsicherung Skyguide dem Schweizer Eishockey-Nationalteam zur Silbermedaille.

Eine Maschine der Swiss flog ein Herz über den Raum Zürich. bild: swiss

Skyguide und die Swiss hätten die besondere Flugroute gemeinsam koordiniert, schrieb die Flugsicherung am Sonntagabend in einer Mitteilung.

Die Plattform «Flightradar24» veröffentlichte auf der Plattform X eine Aufzeichnung der Flugstrecke. Das Herz reichte demnach von Kloten über Zürich bis nach Winterthur. Nachdem die Herzform gezeichnet war, setzte der Flug LX1848 über Kloten die Reise nach Thessaloniki in Griechenland fort, wie Skyguide schrieb. Alle Vorschriften seien eingehalten worden und die Sicherheit im Luftraum sei stets gewährleistet gewesen.

Die Schweiz holte an der Heim-WM zum fünften Mal Silber. Das Team von Jan Cadieux verlor im Final gegen Finnland mit 0:1 nach Verlängerung.

Parmelin und Pfister gratulieren

Nach der Niederlage im WM-Final haben Bundespräsident Guy Parmelin und Sportminister Martin Pfister dem Eishockey-Nationalteam gratuliert. «Wer mit solchem Einsatz spielt, verdient unseren Respekt», schrieb Pfister am Sonntagabend.

Gratuliert trotz Niederlage: Martin Pfister. Bild: keystone

Die Eishockey-Nati habe die Schweiz begeistert und gezeigt, was echter Teamgeist bedeute, schrieb Pfister, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), nach dem Spiel auf der Plattform X. Das Heim-Turnier werde in der Schweiz lange nachwirken.

Bundespräsident Parmelin fasste in wenigen Worten zusammen, was wohl viele Schweizer Eishockey-Fans nach der Niederlage dachten: Sport sei immer grossartig und oft grausam, schrieb er auf X. Einem «Bravo» für die Silbermedaille fügte er ein Dankeschön an all jene hinzu, «die diese grossartige Ausgabe der Weltmeisterschaft ermöglicht haben». (cma/sda)