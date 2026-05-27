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Marco Odermatt im Interview über Champagner-Duschen und Waschmaschinen

Video: watson/emauella kälin

«Ich bin relativ ordentlich und pingelig» – so wäscht Marco Odermatt

27.05.2026, 09:4027.05.2026, 09:40

Egal ob Abfahrt, Riesenslalom oder Super-G – Siege werden im Skiweltcup oft mit Champagnerduschen gefeiert. Solche hat Marco Odermatt oft abbekommen. Es sei ratsam, sich so gut wie möglich aus der Schusslinie zu bringen, verrät der 28-Jährige im Interview: Sonst könne es sein, dass sich der Geruch des Edelgetränks im Renndress festsetzt.

Als Markenbotschafter einer Waschmaschine sollte der Gesamtweltcupsieger natürlich auch beim Thema Waschen sattelfest sein. Wie gut kennt sich Marco Odermatt tatsächlich mit Waschsymbolen und Pflegehinweisen aus? Und vor allem: Wäscht der Skistar seine Wäsche wirklich selbst? Wir haben ihn auf die Probe gestellt:

Video: watson/emauella kälin

(emk)

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Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
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Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt

Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
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