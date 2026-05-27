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«Ich bin relativ ordentlich und pingelig» – so wäscht Marco Odermatt

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Egal ob Abfahrt, Riesenslalom oder Super-G – Siege werden im Skiweltcup oft mit Champagnerduschen gefeiert. Solche hat Marco Odermatt oft abbekommen. Es sei ratsam, sich so gut wie möglich aus der Schusslinie zu bringen, verrät der 28-Jährige im Interview: Sonst könne es sein, dass sich der Geruch des Edelgetränks im Renndress festsetzt.

Als Markenbotschafter einer Waschmaschine sollte der Gesamtweltcupsieger natürlich auch beim Thema Waschen sattelfest sein. Wie gut kennt sich Marco Odermatt tatsächlich mit Waschsymbolen und Pflegehinweisen aus? Und vor allem: Wäscht der Skistar seine Wäsche wirklich selbst? Wir haben ihn auf die Probe gestellt:

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(emk)

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