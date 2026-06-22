Belgiens Ngoy schleicht nach dem Platzverweis davon. Bild: keystone

«Können sich nicht konzentrieren» – serbischer TV-Experte lästert über schwarze Fussballer

Ex-Nationalspieler Rade Bogdanovic hat im serbischen Fernsehen für Aufsehen gesorgt. Grund dafür ist eine Aussage nach einem Platzverweis.

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Favorit Belgien kommt in der Gruppenphase der WM gegen den Iran nicht über ein 0:0 hinaus. Mit ein Grund: Ab der 67. Minute müssen die Belgier mit einem Mann weniger auskommen. Nathan Ngoy kassiert einen Platzverweis für eine Notbremse.

Ngoy misslingt der Rückpass, woraufhin er die Notbremse zieht und Rot sieht. Video: SRF

Die Aktion wurde natürlich in jeder Nachbetrachtung des Spiels besprochen. Im serbischen Fernsehen übernahm Rade Bogdanovic diesen Part, einst Bundesliga-Stürmer bei Werder Bremen und im Nationalteam von Serbien-Montenegro.

«Auf diesem Niveau als letzter Verteidiger einen stehenden Ball zu verfehlen und dann vom Platz zu fliegen …», setzte Bogdanovic an, ehe er zu seiner Kernbotschaft kam: «Ich habe es schon immer gesagt – und ich bin kein Rassist –, dass schwarze Spieler nicht die Konzentration haben, länger als 60 bis 80 Minuten durchzuhalten.»

Er wisse das aus eigener Erfahrung, begründete der 56-Jährige seine Aussage. «Ich habe mit ihnen gespielt. Manchmal mussten wir unsere eigenen Spieler davor bewahren, Fehler zu machen. Im modernen Fussball kann man sich solche Fehler auf WM-Niveau nicht mehr erlauben.»

Der Moderator konterte die Aussage umgehend. Er wies etwa auf das französische Nationalteam hin, das durchgehend auf höchstem Niveau seine Leistung bringe. Das reichte nicht, um Bogdanovics Meinung zu ändern. Er blieb bei seinem Standpunkt: «Natürlich will ich hier nicht verallgemeinern, aber den meisten fehlt es an Konzentration und dann kommt es zu solchen Situationen.»

Rade Bogdanovic arbeitet seit rund zehn Jahren als Fernseh-Experte. Er erregte nicht zum ersten Mal Aufmerksamkeit durch rassistische Äusserungen. Unter anderem kritisierte er einst Dortmunds Trainer Lucien Favre dafür, seine Abwehr mit vier schwarzen Verteidigern bestückt zu haben. (ram)