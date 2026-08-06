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Lara Gut-Behramis Karrierehighlights im Video

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Die Karriere von Lara Gut-Behrami im Bewegtbild

06.08.2026, 17:2806.08.2026, 17:28

Lara Gut-Behrami verzeichnet 395 Weltcup-Starts, wurde dreimal zur Sportlerin des Jahres gekürt, gewann Olympia-Gold und raste insgesamt 101-mal aufs Podest. Allerdings war die Karriere der Tessinerin auch mehrmals von Verletzungen gezeichnet. Auch ihre Abschlusssaison 2025/26 nahm nach einem Sturz ein jähes Ende.

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Die grossartige Karriere von Lara Gut-Behrami hätte ein anderes Ende verdient

Die 35-Jährige entschied sich nun für ihre Gesundheit und gab ihren Rücktritt bekannt. Ihre Karriere im Video kannst du dir hier ansehen.

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Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
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Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
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