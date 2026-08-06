Video: watson

Die Karriere von Lara Gut-Behrami im Bewegtbild

Mehr «Sport»

Lara Gut-Behrami verzeichnet 395 Weltcup-Starts, wurde dreimal zur Sportlerin des Jahres gekürt, gewann Olympia-Gold und raste insgesamt 101-mal aufs Podest. Allerdings war die Karriere der Tessinerin auch mehrmals von Verletzungen gezeichnet. Auch ihre Abschlusssaison 2025/26 nahm nach einem Sturz ein jähes Ende.

Die 35-Jährige entschied sich nun für ihre Gesundheit und gab ihren Rücktritt bekannt. Ihre Karriere im Video kannst du dir hier ansehen.

Video: watson

Mehr Videos:

Video: watson/mara widmer / elena maria müller

Video: watson/hanna dedial