So viele Kantone haben wir an der Street Parade gefunden – etwas überraschte uns
Auch dieses Jahr pilgern wieder Hunderttausende nach Zürich an den grössten Techno-Event Europas. Wir waren vor Ort und haben uns der Challenge gestellt, in einer Stunde Personen aus möglichst vielen Kantonen zu finden.
Wie jedes Jahr findet das bunte Treiben wieder in Zürich statt. Die Street Parade lockt Menschen aus allen Ecken dieser Welt an. 30 Lovemobiles, neun Bühnen und das sommerliche Wetter begeistern Jung und Alt. Uns interessiert dieses Mal, aus welchen Schweizer Kantonen die Menschen anreisen und wie viele verschiedene Kantone wir in einer Stunde finden:
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