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Street Parade 2026: So viele Kantone haben wir gefunden

Video: watson/Gabriele Natali/Elena Maria Müller

So viele Kantone haben wir an der Street Parade gefunden – etwas überraschte uns

Auch dieses Jahr pilgern wieder Hunderttausende nach Zürich an den grössten Techno-Event Europas. Wir waren vor Ort und haben uns der Challenge gestellt, in einer Stunde Personen aus möglichst vielen Kantonen zu finden.
08.08.2026, 19:4008.08.2026, 19:40

Wie jedes Jahr findet das bunte Treiben wieder in Zürich statt. Die Street Parade lockt Menschen aus allen Ecken dieser Welt an. 30 Lovemobiles, neun Bühnen und das sommerliche Wetter begeistern Jung und Alt. Uns interessiert dieses Mal, aus welchen Schweizer Kantonen die Menschen anreisen und wie viele verschiedene Kantone wir in einer Stunde finden:

Video: watson/Gabriele Natali/Elena Maria Müller

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Die besten Bilder der Street Parade 2026
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Die besten Bilder der Street Parade 2026

Wo viele Menschen sind, ist auch viel Müll. An einem warmen Tag wie heute sind das vor allem Getränkeflaschen und Aludosen.
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Bluedog5420
08.08.2026 22:57registriert Dezember 2024
Ein Lichtblick der Welt. Eine Million Leute, (fast) alle "aufgestellt, fröhlich, friedlich", Kulturen, Nationen vereint. Bitte, wo gibts das auf der Welt? Seit über 30 Jahren...
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