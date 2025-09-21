freundlich21°
Leichtathletik

Leichtathletik-WM: Audrey Werro kämpft über 800 m um eine Medaille

Leichtathletik-WM im SRF-Stream:

SRF 2 - HD - Live

Audrey Werro verpasst an der WM über 800 m das Podest knapp

An der Leichathletik-WM in Tokio läuft Audrey Werro die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere. Das reicht der 21-jährigen Freiburgerin zu Rang 6, Weltmeisterin wird Lilian Odira aus Kenia.
21.09.2025, 12:2721.09.2025, 12:46

Audrey Werro war mit hohen Zielen nach Japan gereist. Eine Medaille peilte die 800-m-Läuferin an. Im Final konnte Werro lange mit der Spitze mithalten. Erst auf der Zielgerade zog noch die eine oder andere Gegnerin an ihr vorbei.

«Ich wollte mehr», sagte Werro im SRF. Ihre 1:56.17 Minuten bezeichnete sie als «eine gute Zeit», aber taktisch sei der Final nicht ihr bestes Rennen gewesen. «Ich denke, ich hätte es viel besser machen können. Aber habe die Zukunft vor mir, um Medaillen gewinnen zu können.»

Gold geht nach Kenia. Mit WM-Rekord von 1:54.62 setzte sich Lilian Odira aus Kenia durch. Sie siegte vor den zwei Britinnen Georgia Hunter Bell und Keely Hodgkinson. (ram)

Knackt Ditaji Kambundji den Millionen-Jackpot? Der Freund von Mujinga soll dabei helfen
Mehr von der Leichtathletik-WM:
Themen
Alle Leichtathletik-Weltrekorde
1 / 49
Alle Leichtathletik-Weltrekorde

Männer – 100 Meter: Usain Bolt (JAM), 9,58 Sekunden, 2009 in Berlin.
quelle: ap / gero breloer
Wir watsons legen uns mit Marathon-Weltrekord an
Video: watson
