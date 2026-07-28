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Darts: Jetzt kannst du Luke Littler herausfordern

World Matchplay Darts 2026 FINAL Luke Littler during the World Matchplay Darts Final at Winter Gardens, Blackpool, UK on 26 July 2026. Blackpool Winter Gardens UK Editorial use only , Copyright: xChri ...
Luke Littler dominiert den Dartsport aktuell nach Belieben.Bild: www.imago-images.de

Jetzt kannst du Luke Littler herausfordern und eine halbe Million Pfund gewinnen

Luke Littler dominiert den Dartsport aktuell nach Belieben und lässt seinen Gegnern keine Chance. Nun stellt sich die Weltnummer eins einer ganz besonderen Challenge und jeder kann gegen ihn antreten.
28.07.2026, 09:1428.07.2026, 09:14

Erst am vergangenen Sonntag gewann Luke Littler mit dem World Matchplay das achte Major-Turnier in Serie und dies mit einer absoluten Machtdemonstration. Der erst 19-Jährige lässt seine Gegner verzweifeln und es scheint kein Kraut gegen ihn gewachsen zu sein. Sein Ziel in diesem Jahr ist es, jedes Major-Turnier zu gewinnen.

Nun stellt sich der Engländer noch einer ganz anderen Challenge und stellt sich der ganzen Welt. Im neuen Netflix-Format «Beat Luke Littler» wird der zweifache Weltmeister gegen 20 Amateurspieler jeweils ein Leg spielen. Wenn einem Herausforderer das Wunder gelingt, darf er sich über ein Preisgeld von 501'000 englischen Pfund (umgerechnet 545'463 Franken) freuen. Das Preisgeld ist eine Anspielung auf die 501 Punkte, welche in einem Leg heruntergespielt werden müssen. Der Live-Event wird am 30. Oktober auf Netflix ausgestrahlt.

Littler freut sich bereits auf diese besondere Challenge. In der Pressemitteilung von Netflix wird «The Nuke» wie folgt zitiert: «Jeder glaubt, dass er mich schlagen kann. Jetzt haben sie die Chance, es zu beweisen.» Wenn du dir zutraust, den aktuell besten Dartspieler der Welt zu besiegen, kannst du dich unter BeatLukeLittler.com bewerben. Im September finden in Liverpool und Manchester Qualifikationsturniere statt und die besten zwanzig Spieler werden dann die grosse Chance erhalten, Littler herauszufordern. Als kleine Warnung: Beim World Matchplay stellte Littler in der letzten Woche mit einem 3-Dart-Durchschnitt von 111,38 einen neuen Turnierrekord auf. (riz)

Littler wirft fast zwei 9-Darter innert vier Legs – sein Gegner würde am liebsten aufhören
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