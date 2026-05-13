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Eishockey-WM: Wir frischen hier dein Eishockey-Wissen auf

Video: watson/emanuella kälin, ralf meile

«Tscheggsch dä Pögg?» watson-Sportchef erklärt Eishockey

13.05.2026, 17:1013.05.2026, 17:10

Kurz vor dem Start der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz ist es an der Zeit, dein Eishockey-Wissen aufzufrischen.

Dieses Erklärstück ist für alle geeignet, die bei der Hockey-WM ein bisschen mitreden und in Stimmung kommen möchten.

Wenn du bisher vor allem an Schlägereien und ausgeschlagene Zähne (oder an zwei Spieler aus einer gewissen Serie) denkst, bist du nicht allein. Doch der Sport hat weitaus mehr zu bieten. Echt jetzt!

Wir helfen dir dabei, den eiskalten Durchblick zu bekommen. Mit unserer Unterstützung kannst du schon beim nächsten Eishockey-Abend mit Fachbegriffen wie «Buebetrickli» oder «Icing» glänzen und mitreden.

Alles, was du dafür tun musst, ist, dir das Video anzusehen:

Video: watson/emanuella kälin, ralf meile

(emk)

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