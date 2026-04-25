Zwei echte Kloten-Legenden – aber weisst du auch noch, wie sie heissen? Bild: KEYSTONE

Quizzticle

Nur für echte Hockey-Experten: Kennst du die Legenden aller National-League-Klubs?

Die grösste Ehre, die einem Eishockeyspieler widerfahren kann, ist, dass die eigene Nummer vom Klub nicht mehr vergeben wird, oder dass das Trikot unters Stadiondach gezogen wird. Wie gut kennst du diese Klub-Legenden aller 14 National-League-Teams?

Adrian Bürgler Folge mir

Mehr «Quiz»

Dieses Quiz ist wahrlich nur für echte Hockey-Kenner und -Experten. Denn die eigenen Klub-Legenden kennt man vermutlich bestens. Jene der absoluten Erzrivalen vielleicht auch noch, da sie einen über viele Jahre immer wieder ärgerten. Doch darüber hinaus? Bei einem Klub, den man selbst nicht besonders aktiv verfolgt, die Legenden aufzuzählen, ist eine schwierige Aufgabe. Doch genau darum geht es jetzt.

Gesucht sind die Spieler aller 14 National-League-Klubs, deren Nummer entweder nicht mehr vergeben wird oder deren Trikot unter dem jeweiligen Stadiondach hängt. Keine Angst – wir sind fair in der Benotung.

So funktioniert es:

Zähle alle 87 Spieler auf, die bei einem National-League-Klub entweder eine gesperrte Nummer oder ein Trikot unter dem Hallendach haben.

Als Hinweise dienen dir der jeweilige Klub, die Nummer und ein allfälliger Hinweis, wenn es sich um einen ausländischen Spieler handelt.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Spieler richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel: 71-87 Punkte: 6,0

61-70 Punkte: 5,5

51-60 Punkte: 5,0

41-50 Punkte: 4,5

31-40 Punkte: 4,0

30 oder weniger Punkte: Nachsitzen.



Mehr Eishockey-Geschichten: