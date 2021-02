Sport

Wintersport

Fiva wird Skicross-Weltmeister – Smith gewinnt bei den Frauen WM-Silber



Bild: keystone

Fiva wird Skicross-Weltmeister – Smith gewinnt bei den Frauen WM-Silber

Die Schweizer Skicrosser überzeugen an der WM in Schweden mit Gold und Silber. Alex Fiva beschert den Männern als Weltmeister die erste WM-Medaille überhaupt, Fanny Smith gewinnt wieder Silber.

Im neunten WM-Anlauf klappte es für das Schweizer Männerteam endlich mit der ersten Medaille. Der 35-jährige Bündner Alex Fiva, vor zwei Jahren im grossen Final als Vierter noch der Geschlagene, kürte sich in Mittelschweden zum Weltmeister. Im Final verwies Fiva den Titelverteidiger François Place aus Frankreich und den Einheimischen Erik Mobaerg auf die weiteren Podestplätze.

Video: SRF

Fanny Smith, die Favoritin auf WM-Gold bei den Frauen, musste sich mit dem 2. Platz begnügen. Im Kampf um den Weltmeistertitel hatte die 28-jährige Waadtländerin gegen die Schwedin Sandra Näslund, die am Heimevent ihr Comeback nach schwerer Knieverletzung gab, das Nachsehen.

Video: SRF

Smith gewann in Idre Fjäll bereits die fünfte WM-Medaille der Karriere, die dritte silberne in Folge. Smiths Teamkollegin Talina Gantenbein, die es bei ihrer WM-Premiere bei der Skicross-Elite sogleich in den grossen Final schaffte, wurde hinter Alizée Baron aus Frankreich Vierte. (ram/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So faszinierend ist Schnee, wenn du genau hinsiehst ❄ Wenn Erwachsene im Schnee toben würden wie kleine Kinder Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter