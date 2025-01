Für Holdener wäre es der dritte Slalomsieg und der erste seit der längeren Verletzungspause wegen einer Fraktur am linken Sprunggelenk im Dezember 2023. Der letzte Schweizer Sieg in Kranjska Gora datiert von 1991 (Vreni Schneider). Die letzte Schweizer Slalomsiegerin im slowenischen Ferienort war Erika Hess im Dezember 1983.

Damit stehen die Chancen gut, dass eine Schweizerin in Kranjska Gora in die Fussstapfen von Vlhova und Shiffrin tritt. Die beiden Dominatorinnen machten die letzten vier Slalomsiege am Podkoren unter sich aus; Shiffrin gewann 2018, Vlhova 2020, 2022 und 2024. Letztmals hiess die Gewinnerin 2014 (Frida Hansdotter) nicht Vlhova oder Shiffrin.

Hector, am Samstag überlegene Siegerin im Riesenslalom, teilt sich mit Meillard den 6. Zwischenrang. Lena Dürr, Rasts erste Verfolgerin in der Slalomwertung, schied auf dem eisigen, aber nicht sonderlich selektiven Kurs aus.

Wendy Holdener und die 20-jährige Semmering-Siegerin Zrinka Ljutic waren in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova 32 Hundertstel schneller als Camille Rast, die die Führung in der Disziplinenwertung verteidigen will und sich im Gesamtweltcup wieder an Sara Hector vorbei an die Spitze schieben könnte.

Die Schweizerinnen verschaffen sich im Slalom in Kranjska Gora eine starke Ausgangslage. Wendy Holdener geht als Co-Leaderin in den 2. Lauf, Camille Rast und Mélanie Meillard von den Rängen 3 und 6.

Abfahrt Männer: Alexis Monney gewinnt am 28. Dezember 2024 in Bormio. Sein erster Weltcupsieg, er gewinnt vor Franjo von Allmen.

Sarrazins Weltcup-Rückkehr nach Bormio-Sturz unsicher: «Es ist unser Ziel»

Cyprien Sarrazin fährt in diesem Winter wenig überraschend keine Rennen mehr. Die Folgen seines Sturzes im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt Ende Dezember in Bormio sind zu schwerwiegend. Wie der französische Team-Arzt mitteilt, ist ganz grundsätzlich eine Rückkehr in den Ski-Weltcup nicht sicher.

Gemäss den Verantwortlichen von Frankreichs Skiverband ist Sarrazin wie vorgesehen am Freitag von Italien in ein Spital in Lyon verlegt worden. In der Klinik in Sondalo in der Provinz Sondrio war er wegen eines Subduralhämatoms, einer Blutung in der Nähe des Gehirns, operiert worden. Am vergangenen Samstag war er aus dem künstlichen Koma erwacht.