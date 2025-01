Slalom der Frauen in Kranjska Gora 1. Zrinka Ljutic (CRO) 1.39,62

2. Wendy Holdener (SUI) +0,16

3. Anna Swenn Larsson (SWE) +1,19

4. Camille Rast (SUI) +1,36

5. Mélanie Meillard (SUI) +1,44 …

15. Eliane Christen (SUI) +3,09

18. Elena Stoffel (SUI) +3,39

21. Janine Mächler (SUI) +3,58

28. Michelle Gisin (SUI) +4,33 Nicht im 2. Lauf: Aline Danioth (SUI), Aline Höpli (SUI). Out: u. a. Lena Dürr (GER),

Wendy Holdener zeigte zwei überragende Läufe und holte am Ende ihren 53. Weltcup-Podestplatz. Bild: keystone

Grandiose Holdener nur von Toptalent Ljutic geschlagen – auch Rast und Meillard glänzen

Wendy Holdener verpasst ihren dritten Weltcupsieg im Slalom knapp. Die Schwyzerin wird in Kranjska Gora Zweite hinter der Kroatin Zrinka Ljutic und vor der Schwedin Anna Swenn Larsson.

Mehr «Sport»

Wendy Holdener fehlten nach zwei starken Läufen 16 Hundertstel zum ersten Sieg seit mehr als zwei Jahren. Als zweitletzte vor der am Morgen zeitgleichen Ljutic in den zweiten Lauf gegangen, wies Holdener im Ziel mehr als eine Sekunde Vorsprung auf, doch Ljutic bewältigte den nun stärker drehenden Kurs ebenso bestechend.

Der grandiose 2. Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Das sagte Wendy Holdener: «Mir ging es heute nicht so gut. Mein Körper ist recht gestresst und ich erhole mich aktuell nicht so gut. Ausserdem habe ich heute nicht gut geschlafen. Es ist schade, wenn man an so einem Slalomtag die Energie einteilen muss. Wenn man weiss, wie schwierig die letzten Tage waren, ist Platz 2 okay. Da tut ein solches Resultat auch einfach gut.»

Hinter Holdener nutzten weitere Schweizerinnen die Abwesenheit von Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova und weiteren Topfahrerinnen zu Top-Resultaten. Camille Rast und Mélanie Meillard klassierten sich direkt neben dem Podest auf den Plätzen 4 und 5. Eliane Christen schaffte es als Fünfzehnte zum zweiten Mal in Folge in die Top 15, Elena Stoffel (18.), Janine Mächler (21.) und Michelle Gisin (28.) komplettierten das starke Teamergebnis.

Zrinka Ljutic legte nochmal einen drauf. Video: SRF

Ljutic ihrerseits doppelte eine Woche nach ihrem ersten Weltcupsieg erfolgreich nach. Die 20-Jährige designierte Nachfolgerin von Janica Kostelic hatte schon den letzten Slalom vor dem Jahreswechsel in Semmering gewonnen. Mit der Doublette übernahm sie auch die Führung im Slalom-Weltcup von Camille Rast. Nach der Hälfte der Rennen beträgt die Differenz zwischen den beiden vier Punkte, dahinter folgt bereits Holdener. Im Gesamtweltcup führt neu Ljutic knapp vor Sara Hector und Rast.

Auch Camille Rast zeigte sich einmal mehr in guter Form. Video: SRF

Für Holdener war es der zweite Podestplatz der Saison nach dem 2. Rang in Killington und der 53. insgesamt im Weltcup. Zwar verpasste die 31-Jährige den ersten Sieg seit Dezember 2022. Angesichts erschwerender Umstände fühlte sich der 18. zweite Rang aber wie ein Sieg an.

«Mir ging es heute nicht so gut, mein Körper war an diesem Wochenende ziemlich gestresst. Ich konnte mich nicht gut erholen und schlief nicht gut», sagte Holdener im SRF-Interview mit heiserer Stimme. Der 2. Platz gehe deshalb in Ordnung, so Holdener weiter. «So ein Resultat tut gut, es ist gut fürs Gemüt und gut für die Erholung. Ich habe gekämpft und bereue nichts.»

Auch Mélanie Meillard fuhr in die Top 5. Video: SRF

Weiter geht es im Weltcup der Frauen am nächsten Wochenende mit zwei Speedrennen in St. Anton. Am Dienstag, 14. Januar, folgt der Nachtslalom in Flachau. (nih/sda)