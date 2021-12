Der Super-G der Damen in Val d'Isère im Liveticker und Stream

Sofia Goggia gewinnt in Val d'Isère auch den Super-G. Bild: keystone

Goggia auch im Super-G nicht zu schlagen – Suter erneut auf Rang 6

Sofia Goggia ist in Val d'Isère in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami nicht zu stoppen. Die Italienerin gewinnt nach der Abfahrt auch den Super-G. Corinne Suter wird wie am Vortag Sechste.

Bei prächtigen Bedingungen verhinderte Ragnhild Mowinckel mit Startnummer 19 den vierten italienischen Doppelsieg seit 2017. Die Norwegerin büsste 33 Hundertstel auf Goggia ein und verdrängte damit Elena Curtoni auf den 3. Platz und Federica Brignone vom Podest.

Die Fahrt von Sofia Goggia. Video: SRF

Für Goggia ist es bereits der fünfte Saisonsieg – der zweite im Super-G nach dem Auftakterfolg in Lake Louise. Insgesamt hält die derzeitige Speed-Dominatorin bei 16 Weltcup-Siegen.

Die weiteren Schweizerinnen neben Suter kamen nicht auf Touren und verpassten die Top 20 allesamt. Noémie Kolly war als 24. die zweitbeste Swiss-Ski-Vertreterin, vor Jasmine Flury (27.).

Michelle Gisin befand sich in ihrem vierten Speedrennen der Saison bei der letzten Zwischenzeit auf Top-10-Kurs, wurde durch einen Fehler aber weit zurückgeworfen. Joana Hählen verzichtete wegen Knieschmerzen auf einen Start und begab sich für Untersuchungen zurück in die Schweiz. (zap/sda)

Die Fahrt von Corinne Suter. Video: SRF

