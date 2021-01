Sport

Wintersport

Ski Alpin: Goggia gewinnt in Crans-Montana – Flury und Nufer überraschen



Bild: keystone

Goggia gewinnt in Crans-Montana – Flury und Nufer überraschen als beste Schweizerinnen

Jasmine Flury und Priska Nufer waren in der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten in Crans-Montana die mit Abstand besten Schweizerinnen. Die Bündnerin und die Obwaldnerin wurden in dem von der Italienerin Sofia Goggia gewonnenen Rennen Fünfte und Siebente.

Video: SRF

Flury, die vor einer knappen Woche auf der gleichen Strecke eine Europacup-Abfahrt gewonnen hatte, schaffte ihr zweitbestes Ergebnis in einer Weltcup-Abfahrt, nachdem sie vor gut zwei Jahren in Gröden Vierte geworden war. Nufer war noch nie so gut klassiert. Vor vier Jahren war sie in der Abfahrt in Zauchensee und vor zwei Jahren ebenfalls in Crans-Montana in der Kombination Achte geworden.

Corinne Suter und Lara Gut-Behrami, die im Zwischenklassement auf den Plätzen 14 und 16 liegen, gehörten dagegen zu den Geschlagenen. (zap/sda)

Video: SRF

Video: SRF

Der Liveticker:

