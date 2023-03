Riesenslalom der Männer, Kranjska Gora 1. Marco Odermatt (SUI) 2:20,91

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,32

3. Alexis Pinturault (FRA) +0,70 …

7. Marco Schwarz (AUT) +1,89

11. Loïc Meillard (SUI) +3,20

12. Gino Caviezel (SUI) +3,24

16. Thomas Tumler (SUI) +4,13

27. Justin Murisier (SUI) +4,93

Out: Livio Simonet (SUI).



Marco Odermatt feiert in Kranjska Gora gleich den nächsten Sieg. Bild: keystone

Odermatt schlägt auch einen entfesselten Kristoffersen und holt die Riesenslalom-Kugel

Marco Odermatt gibt sich auch im zweiten Riesenslalom in Kranjska Gora keine Blösse. Der Nidwaldner siegt wie am Vortag und gewinnt damit erneut auch die Disziplinen-Wertung.

Odermatt entschied zweimal das Duell gegen Henrik Kristoffersen für sich - zum einen im Rennen, zum anderen auch in der Riesenslalom-Wertung, die er schon im Vorjahr gewonnen hatte. Der Norweger wurde mit 32 Hundertsteln Rückstand Zweiter, der Franzose Alexis Pinturault mit sieben Zehnteln Rückstand Dritter.

Die Siegesfahrt von Odermatt. Video: SRF

Die Basis zum elften Saisonsieg im Weltcup, dem sechsten im Riesenslalom, legte Odermatt mit Bestzeit im ersten Lauf. Im zweiten Durchgang unterliefen ihm im oberen Teil zwei, drei Fehler, am Ende hatte der Innerschweizer aber trotzdem wieder die Nase vorn – obwohl Kristoffersen die Messlatte mit einer deutlich besten Gesamtzeit sehr hoch gelegt hatte.

Der starke 2. Lauf von Kristoffersen. Video: SRF

Mit seinem 22. Sieg im Weltcup hielt Odermatt seine unglaublich anmutende Serie im Riesenslalom aufrecht. Mittlerweile fuhr er in der Basis-Disziplin in 16 Weltcup-Rennen hintereinander unter die ersten drei. Dazu kommen in dieser Zeitspanne der Olympiasieg vor einem Jahr an den Spielen in Peking und der Weltmeistertitel vor gut drei Wochen in Courchevel.

Loïc Meillard, am Morgen durch einen zeitraubenden Fehler zurückgebunden, stiess im zweiten Lauf um sieben Ränge unmittelbar vor Gino Caviezel auf Platz 11 vor. Thomas Tumler genügte Rang 16, um die Teilnahme am Riesenslalom beim Weltcup-Final von nächster Woche in Soldeu in Andorra sicherzustellen. (abu/sda)