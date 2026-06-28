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WM 2026 im Tagesticker: Algeriens unfassbare Ballstafette vor dem 3:2

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Algeriens unfassbare Ballstafette vor dem 3:2 +++ Jordanien-Fans mit bestem Schild der WM

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
28.06.2026, 14:5328.06.2026, 14:53
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Algeriens Ballstafette vor dem 3:2 gegen Österreich
Durchdrehen beim Public Viewing
Österreich schafft es dank dem 3:3 gegen Algerien in letzter Sekunde noch in die K.o.-Phase der WM. Gemma gemma!
Jordanien ist vielleicht ausgeschieden …
… aber es hat auch einige der lustigsten Fans dieser WM.
Schottlands Trainer Clarke zurückgetreten
Der schottische Nationaltrainer Steve Clarke hat sein Amt nach dem Aus an der Fussball-WM nach sieben Jahren niedergelegt. Schottland belegte in der Gruppe C hinter Brasilien und Marokko mit drei Punkten nur Platz 3, nach mehreren Tagen Wartezeit stand das Aus am Samstagabend endgültig fest.

Der 62-jährige Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. «Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können», sagte er. «Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird. Es war mir eine grosse Ehre, ihr Trainer zu sein.»
Da schau her! Donald Trump wurde als TV-Moderatorin wiedergeboren
Die beste Unterhaltung, wenn die Deutsche Bahn mal wieder Verspätung hat

fans handing out beer, bockwurst and popcorn on a Berlin train while showing the Germany game on a TV screen
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u/WarriorkingNL in
soccer
Pedro Neto ist der schönste Spieler der WM, sagt Pedro Neto
Nachdem Pedro Neto an einer Medienrunde scherzhaft auf den «schönsten Spieler des Turniers»-Titel angesprochen wurde, nahm es der Chelsea-Flügel mit Humor – überrascht sei er nicht, in der Kabine herrsche darüber ohnehin Einigkeit.


He embraced the allegations...
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u/Algernonletter5 in
GuysBeingDudes
Spanien zittert um Nico Williams und Yeremy Pino
Spanien ist einer der meistgenannten Favoriten auf den WM-Titel, schlägt sich aber auch mit grossen Verletzungssorgen herum. Superstar Lamine Yamal schlägt sich seit Beginn des Turniers mit Problemen herum. Nun drohen Nico Williams und Yeremy Pino gar den Rest des Turniers zu verpassen.

Wie die «Marca» berichtet, haben sich beide im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay verletzt. Williams soll sich in den Schlussminuten eine weitere Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen haben, die weitere WM-Einsätze verhindern könnte. Pino habe sich am Schlüsselbein verletzt und werde den Rest der WM mit grosser Sicherheit verpassen. Spaniens letzte Optionen auf dem Flügel wären so Yamal, der nicht bei 100 Prozent ist, und Victor Munoz, der ebenfalls angeschlagen ist. (abu)

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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So sehen die WM-Trikots aus
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So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
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An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
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Trotz Gruppensieg muss Tuchel Kritik aus England einstecken: «Er hat keine Ahnung»
England müht sich als Gruppenerster in die K.o.-Runde. Zwei meinungsstarke TV-Experten stellen so einiges infrage.
Der Ex-Profi und heutige TV-Experte in Grossbritannien Roy Keane hat harte Kritik an Thomas Tuchel und seinen Aufstellungen der englischen Nationalmannschaft geübt. «Ich glaube nicht, dass er eine Ahnung hat, wie seine beste Elf aussieht. Das ist nicht gut», sagte er beim TV-Sender ITV, dem grössten privaten Fernsehsender im Vereinigten Königreich, nach dem 2:0-Sieg über Panama im letzten Gruppenspiel.
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