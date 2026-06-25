klar20°
DE | FR
burger
Sport
WM-Tagesticker

WM 2026 im Tagesticker: Bosnien-Herzegowina feiert Einzug in K.o.-Phase

WM-Tagesticker

Bosnier feiern Einzug in K.o.-Phase ++ Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder zu lösen

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
25.06.2026, 03:2025.06.2026, 03:20
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
Schicke uns deinen Input
avatar
Bosnien-Herzegowina ist als Dritter schon sicher weiter
Den erstmaligen Einzug in eine K.o.-Phase bei der WM feierten die Spieler und Verantwortlichen von Bosnien-Herzegowina bereits direkt nach dem 3:1 gegen Katar. Wenige Stunden später stand das Erreichen der Sechzehntelfinals dann auch rechnerisch fest. Nach dem 3:0 von Brasilien gegen Schottland und dem 4:2 von Marokko gegen Haiti ist klar, dass die Bosnier zu den acht besten Gruppendritten gehören und weiter dabei sind.

«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)


Edin Dzeko reagierte nicht gerade erfreut auf die Auswechslung

Edin Džeko is angry about being replaced early and gets into it with his manager
by
u/50lipaa in
soccer
Katarer Assim Madibo für fünf Spiele gesperrt
Der Katarer Assim Madibo ist nach seinem folgenschweren, mit der Roten Karte bestraften Foul gegen Kanadas Ismael Koné für fünf Spiele gesperrt worden. Koné hatte sich bei der Aktion das Bein gebrochen und fällt monatelang aus. (abu/sda/dpa)


Ghanaischer Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder aufzuheben
War es wie verflucht, oder war es tatsächlich verflucht? England konnte am Dienstagabend den ghanaischen Abwehrriegel einfach nicht knacken. Und als Superstürmer Harry Kane für einmal doch aus aussichtsreicher Position zum Abschluss kam, haute er den Ball weit übers Tor. Das Spiel endete mit 0:0 und Ghana holte einen unerwarteten und wichtigen Punkt.

Vielleicht war da tatsächlich Hexerei am Werk. Zumindest hat Nana Kwaku Bonsam, ein Schamane aus Ghana, behauptet, dass er Kane vor dem Spiel gegen sein eigenes Land verflucht habe. Nach dem Punktgewinn beim torlosen Remis habe er nun aber seine Arbeit getan und verspricht, den Fluch wieder aufzuheben, sodass Kane im nächsten Spiel wieder treffe. (abu)

Gratis-Döner, wenn Undav gegen Ecuador trifft
DFB-Angreifer Deniz Undav nutzt seine Einsatzzeit bei der WM bislang eindrucksvoll. Der Torjäger des VfB Stuttgart kam in bisher nur 56 Spielminuten bereits auf drei Tore und zwei Vorlagen und ist damit einer der besten Skorer des Turniers.

Trifft er weiter so, profitieren davon nun auch Fans in Stuttgart, die in Undavs Lieblingsdönerladen «Kebaphaus am Feuersee» das deutsche Spiel gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr im t-online-Liveticker) schauen. Besitzer Ali Abdi verriet Pay-TV-Sender Sky: «Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus.»

Weil die Partie erst spät abends beginnt, erhalten die anwesenden Fans den Döner nicht direkt, sondern einen Gutschein. (abu/t-online.de)


Du weisst nicht, wohin mit deinen Doppelten?
Der irische Fussballfan John Nellis hat da eine Idee gehabt. Mehr als 4000 Panini-Bildli brauchte er, um den Smart in ein rollendes Kunstwerk zu verwandeln.

Falls Schweden auf Norwegen trifft …
Die beiden Nachbarländer Schweden und Norwegen pflegen im Sport eine innige Rivalität. Je nach Resultaten in den letzten Vorrundenspielen ist es möglich, dass es in der K.o.-Phase zum Direktduell kommt. Die Schweden haben es schon einmal lanciert …
Die Fox-Version des FIFA-Friedenspreises
Während der WM hat US-Sender Fox bezüglich Experten gross aufgefahren. Unter anderem Thierry Henry, Peter Schmeichel, Clarence Seedorf und Thiago Alcantara sind im Einsatz. Bei der Wahl zum Mitarbeiter des Monats gewann jedoch – wer soll es sonst sein? – Zlatan Ibrahimovic. Zuvor wurde diese Auszeichnung nie vergeben.

Ibrahimovic spasste in Richtung seines Nebenexperten Alexi Lalas: «Du hast so was wohl noch nie bekommen.»
Neymar vor erstem Einsatz
Brasiliens Stürmerstar Neymar steht vor seinem ersten Einsatz an der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Trainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass der noch immer teuerste Spieler der Geschichte seine Wadenverletzung auskuriert hat. Die Brasilianer treffen in ihrem letzten Gruppenspiel in Miami auf Schottland (Donnerstag, 0 Uhr). «Er ist einsetzbar. Er hat sehr gut trainiert. Er ist fit und bereit, zu spielen», sagte Ancelotti über Neymar. «Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität.» (nih/sda/dpa)
Das ist beeindruckender als alles, was wir bisher an der WM gesehen haben
US-Regierung lockert Reiseauflagen für Irans WM-Team
Die US-Regierung lockert die Reisebeschränkungen für die iranische Nationalmannschaft bei der Fussball-WM. Für das letzte Gruppenspiel gegen Ägypten am Samstag 5 Uhr Schweizer Zeit in Seattle dürfe die Mannschaft bereits zwei Tage vor der Partie in die USA einreisen, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) auf Anfrage mit.

Bei den ersten beiden WM-Partien in Los Angeles war dem Team die Einreise erst innerhalb von 24 Stunden vor dem Anpfiff gestattet worden. An der Pflicht zur sofortigen Ausreise nach dem Spiel halte die Regierung fest, hiess es nun. «Die iranische Mannschaft wird weiterhin verpflichtet sein, das Land am Tag des Spiels zu verlassen», erklärte ein DHS-Sprecher.

Das iranische Team hat sein Basislager im mexikanischen Tijuana. Iranische Spieler und Funktionäre hatten die Sonderauflagen wiederholt kritisiert und eine Gleichbehandlung mit den anderen WM-Teilnehmern gefordert. Die Auflagen waren vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs eingeführt worden, in dem sich Washington und Teheran jüngst auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. (nih/sda/dpa)
Iraner hinterlassen Brief im Stadion – und schicken versteckte Botschaft an die USA
Didier Deschamps trauert um seine Mutter
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wird das letzte WM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Norwegen am Freitag verpassen. Wie der französische Fussballverband (FFF) am Dienstag mitteilte, ist die Mutter des 57-Jährigen verstorben.

Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er wird deshalb weder die Trainingseinheiten vor der Partie leiten noch beim abschliessenden Spiel der Gruppe I auf der Trainerbank sitzen. Während seiner Abwesenheit wird Deschamps von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten, teilte der Verband mit. Nach je zwei Siegen geht es für Frankreich und Norwegen im Direktduell um den Gruppensieg. (riz/sda/afp)
Trump übergibt WM-Pokal
Donald Trump liess sich an der laufenden WM bislang nicht blicken. Nun steht jedoch fest, dass der US-Präsident beim Final vom 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York den WM-Pokal an den Sieger überreichen wird. Dies teilte die FIFA der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino wird Trump die Trophäe übergeben.

Für Trump ist eine Pokalübergabe im Fussball nichts Neues. Bereits beim Final der Klub-WM 2025 überreichte er gemeinsam mit Infantino die Trophäe an den Sieger und sorgte anschliessend mit seinem Verbleib auf der Bühne nicht nur bei den Spielern von Chelsea für Verwunderung. (riz/sda/afp)
Dieser Argentinier jubelt mit der Mannschaft fast mit
Von wegen Diktator – Mbappé ist ganz hilfreich
Vor dem Start der WM gab es rund um das französische Team böse Gerüchte: Stürmerstar Kylian Mbappé verhalte sich wie ein Diktator. Er wolle nicht nach hinten arbeiten und sei in der Mannschaft unbeliebt. Nach den ersten zwei Spielen lässt sich sagen: Momentan geht es bei Frankreich entgegen dieser Gerüchte ziemlich harmonisch zu und her. Mbappé brilliert (2 Spiele, 4 Tore) und scheint nicht nur im eigenen Team gute Stimmung zu verbreiten.

Nachdem die Partie gegen den Irak (3:0) wegen eines Gewitters zwischenzeitlich für zwei Stunden unterbrochen wurde, ging der Franzose zu den Helfern auf dem Platz. Er begrüsste sie mit Handschlag und zeigte ihnen, wo es noch besonders viel Wasser auf dem Platze hatte, des entfernt werden musste. (abu)

Bei Messi wird sogar Zlatan bescheiden
Die ganze Welt ist beeindruckt von Lionel Messis Auftritten an diesem Turnier – sogar Zlatan Ibrahimovic. «Das ist Messis Turnier», sagt der Schwede, der während der WM für den US-Sender Fox als Experte tätig ist. Und Ibrahimovic fügt an: «Er hat nun in zwei Spielen fünf Tore. Ich habe an zwei Weltmeisterschaften kein einziges Tor gemacht. Ich freue mich für ihn und ich hoffe, er geniesst es genauso, wie wir es geniessen, ihm zuzuschauen.»

So sah Messis Rekordtor aus seiner Perspektive aus

BBC's 3D first person simulation of Messi's record breaking goal vs Austria.
by
u/Sad-Concentrate168 in
soccer
«Erinnere mich nicht an jeden Treffer»: Das sagt Lionel Messi zu seinem WM-Rekord
Salah feiert in den Strassen Vancouvers
Im neunten Versuch hat es für Ägypten endlich geklappt, den ersten WM-Sieg zu holen. Das 3:1 gegen Neuseeland feiern die ägyptischen Spieler gemeinsam mit ihren Fans in den Strassen Vancouvers. (abu)


Egypt's Mo Salah singing and dancing in the streets of Vancouver with fans and fellow teammates.
by
u/Itchy-Engineering440 in
soccer
Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zu Torrekord
Lionel Messi ist nun der alleinige Leader in der ewigen WM-Torschützenliste. Mit nun 18 Toren hat er Miroslav Klose abgelöst. Der deutsche Stürmer gratulierte dem Argentinier unmittelbar nach dem Tor: «Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter», sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung mit einer guten Portion Humor. «Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!» (nih/t-online)

So herrlich reagiert Undav auf das entscheidende Tor gegen die Elfenbeinküste
Deniz Undav schoss das deutsche Nationalteam am Samstag nach einem 0:1-Rückstand gegen die Elfenbeinküste mit einem Doppelpack doch noch zum Sieg. Zusammen mit seinem Mitspieler Nadiem Amiri analysierte der Stürmer vom VfB Stuttgart seinen entscheidenden Treffer, dies auf sehr sympathische Art und Weise.


"Like Il Fenomeno": Deniz Undav and Nadiem Amiri react to the deciding goal against Cote d'Ivoire and their celebration afterwards
by
u/Halo1592 in
soccer
Das iranische Team bedankt sich bei LA
Nach der Partie vom Iran gegen Belgien wurde in der Kabine der Iraner ein kleiner Brief hinterlassen. In diesem schrieb das iranische Nationalteam: «Vom antiken Persien vor Tausenden von Jahren bis zum zivilisierten Iran von heute bleibt der iranische Geist lebendig und unerschütterlich. Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, wir haben mit Ehre gespielt und wir gehen mit Würde. Danke, Los Angeles, für deine Gastfreundschaft.»
So viel Rennen die schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die WM-Trikots aus
1 / 31
So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Wer ist dein Lieblingsspieler der Fussball-Nati?
Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trägt heute Abend (21 Uhr) ihr drittes und letztes WM-Gruppenspiel aus. Vor der Partie gegen Co-Gastgeber Kanada wollen wir wissen, wer dein Lieblingsspieler der Nati ist.
Heute Abend steht für die Schweizer Nationalmannschaft das letzte Gruppenspiel der Weltmeisterschaft an. Das Team von Nationaltrainer Murat Yakin ist bereits so gut wie sicher für den Sechzehntelfinal qualifiziert. Nach dem Unentschieden gegen Katar (1:1) zeigte die Schweiz eine starke Reaktion gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) und spielt nun gegen Co-Gastgeber Kanada um den Gruppensieg.
Zur Story