musste das letzte Mannschaftstraining in San Diego auslassen. Der 23-jährige Luzerner absolvierte am Dienstag aufgrundeine individuelle Einheit.Jaquez stand im letzten Gruppenspiel gegen Kanada etwas überraschend als Rechtsverteidiger in der Startaufstellung. Ob sein Einsatz im Sechzehntelfinal gegen Algerien gefährdet ist, bleibt offen.Silvan Widmer, der das Training am Montag verpasst hatte, meldete sich am Dienstag zurück. Der Rechtsverteidiger, der im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina in der Startelf stand, hatte mit Hüftbeschwerden zu kämpfen.Nach dem Training am Dienstag verlässt das Schweizer Nationalteam sein Basecamp in San Diego und reist nach Vancouver weiter. Dort bestreitet es am Freitag (5.00 Uhr Schweizer Zeit) sein erstes K.o.-Spiel. Auch ein allfälliger WM-Achtelfinal würde an der kanadischen Westküste ausgetragen. (car/sda)