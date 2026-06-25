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WM 2026 im Tagesticker: Erling Haaland? Das ist nur der Social-Media-Typ

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Erling Haaland? Das ist nur der Social-Media-Typ +++ Menü 1 heute: Boot-rito

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
25.06.2026, 18:5525.06.2026, 19:14
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Haaland ist nur der Social-Media-Guy
Da sitzt Erling Haaland in den USA auf einem Lounge-Stuhl und filmt mit einem Produzenten ein Youtube-Video, als eine Frau vorbeikommt und fragt: «Ist einer von euch ein Spieler der norwegischen Nationalmannschaft?». Während der Produzent scherzhaft nickt, winkt Haaland ab und sagt: «Ich bin nur der Social-Media-Typ.» Dabei packt der Starstürmer den dicksten Südstaaten-Akzent in seinem Englisch aus. Am Ende macht er aber natürlich trotzdem ein Foto mit der zufälligen Besucherin. Oder in den Worten von Erling Haaland: «No worries, yall!»

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Auf diese Art kann man einen Sieg natürlich auch feiern
So wird in Bosnien nach dem Sieg gegen Katar gefeiert
Bosnien-Herzegowina konnte das letzte Gruppenspiel an dieser WM mit 3:1 gegen Katar gewinnen und qualifiziert sich als einer der besten Drittplatzierten für den Sechzehntelfinal. Nach dem Sieg gab es im ganzen Land riesige Feiern, wie zum Beispiel in der Hauptstadt Sarajevo.

Mexiko-Legende Guillermo Ochoa bekommt seinen emotionalen Abschied
Zum sechsten Mal ist Guillermo Ochoa an einer Weltmeisterschaft dabei. Drei davon bestritt er als Stammgoalie, nun ist der 40-Jährige aber zum ersten Mal seit 2010 nur Ersatzmann. Im letzten Gruppenspiel, vor dem Mexiko bereits als Gruppensieger feststand, erhielt der 40-Jährige aber noch seinen verdienten Abschied. In der 78. Minute wurde er beim Stand von 2:0 gegen Tschechien unter grossem Jubel eingewechselt. Es war sein 154. und wohl letzter Einsatz für El Tri. Am Ende gewann Mexiko gar 3:0 und wurde Ochoa von Mitspielern wie Fans gefeiert.
video: srf
Wenn du mit dem Fahrrad deiner kleinen Schwester zur Schule gefahren bist

Bosnien-Herzegowina ist als Dritter schon sicher weiter
Den erstmaligen Einzug in eine K.o.-Phase bei der WM feierten die Spieler und Verantwortlichen von Bosnien-Herzegowina bereits direkt nach dem 3:1 gegen Katar. Wenige Stunden später stand das Erreichen der Sechzehntelfinals dann auch rechnerisch fest. Nach dem 3:0 von Brasilien gegen Schottland und dem 4:2 von Marokko gegen Haiti ist klar, dass die Bosnier zu den acht besten Gruppendritten gehören und weiter dabei sind.

«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)


Edin Dzeko reagierte nicht gerade erfreut auf die Auswechslung

Edin Džeko is angry about being replaced early and gets into it with his manager
by
u/50lipaa in
soccer
Katarer Assim Madibo für fünf Spiele gesperrt
Der Katarer Assim Madibo ist nach seinem folgenschweren, mit der Roten Karte bestraften Foul gegen Kanadas Ismael Koné für fünf Spiele gesperrt worden. Koné hatte sich bei der Aktion das Bein gebrochen und fällt monatelang aus. (abu/sda/dpa)


Ghanaischer Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder aufzuheben
War es wie verflucht, oder war es tatsächlich verflucht? England konnte am Dienstagabend den ghanaischen Abwehrriegel einfach nicht knacken. Und als Superstürmer Harry Kane für einmal doch aus aussichtsreicher Position zum Abschluss kam, haute er den Ball weit übers Tor. Das Spiel endete mit 0:0 und Ghana holte einen unerwarteten und wichtigen Punkt.

Vielleicht war da tatsächlich Hexerei am Werk. Zumindest hat Nana Kwaku Bonsam, ein Schamane aus Ghana, behauptet, dass er Kane vor dem Spiel gegen sein eigenes Land verflucht habe. Nach dem Punktgewinn beim torlosen Remis habe er nun aber seine Arbeit getan und verspricht, den Fluch wieder aufzuheben, sodass Kane im nächsten Spiel wieder treffe. (abu)

Gratis-Döner, wenn Undav gegen Ecuador trifft
DFB-Angreifer Deniz Undav nutzt seine Einsatzzeit bei der WM bislang eindrucksvoll. Der Torjäger des VfB Stuttgart kam in bisher nur 56 Spielminuten bereits auf drei Tore und zwei Vorlagen und ist damit einer der besten Skorer des Turniers.

Trifft er weiter so, profitieren davon nun auch Fans in Stuttgart, die in Undavs Lieblingsdönerladen «Kebaphaus am Feuersee» das deutsche Spiel gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr im t-online-Liveticker) schauen. Besitzer Ali Abdi verriet Pay-TV-Sender Sky: «Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus.»

Weil die Partie erst spät abends beginnt, erhalten die anwesenden Fans den Döner nicht direkt, sondern einen Gutschein. (abu/t-online.de)


Du weisst nicht, wohin mit deinen Doppelten?
Der irische Fussballfan John Nellis hat da eine Idee gehabt. Mehr als 4000 Panini-Bildli brauchte er, um den Smart in ein rollendes Kunstwerk zu verwandeln.

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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Algerien, Heimtrikot
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An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
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Jetzt beginnt für die Schweiz das Warten – diese Gegner sind in der K.o.-Phase möglich
Mit einem 2:1-Sieg gegen Kanada hat sich die Schweiz den Gruppensieg gesichert. Damit steht sie als Gruppenerste in der K.o.-Phase und trifft im Sechzehntelfinal auf einen Gruppendritten. Das bedeutet auch, dass die Nati erst am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) weiss, wer ihr nächster Gegner ist. Als Zweiter wäre das Team von Trainer Murat Yakin auf den Zweiten der Gruppe A, die in der Nacht auf Donnerstag beendet wird, getroffen. Nun sind noch 14 Gegner möglich:
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