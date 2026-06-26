In advance of Friday's Norway-France World Cup ⚽️ matchup outside Boston, some Norwegian fans attended @TravelersChamp on Thursday to support Kristoffer Reitan and Viktor Hovland.— PGA TOUR (@PGATOUR) June 26, 2026
Reitan shot 64, Hovland shot 65, and it was rowdy 🇳🇴 pic.twitter.com/hMCTXdtbJm
Norweger rudern auch beim Golf +++ Dieser Fan hat trotz Trennung seine beste Zeit
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Auch im Golf wird bereits gerudert
Dieser Bosnien-Fan hatte seit vier Monaten keinen schlechten Tag mehr
One break up changed this man’s and Bosnia fans life forever 😂 #bosnia🇧🇦 #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/nIFRV41gQL— Tyree Smith (@TyreeSmithTV) June 24, 2026
Ecuador-Trainer Beccacece muss nach Siegtor gegen Deutschland erstmal los
JAJAJA qué hace el fantasma de Beccacece? Siempre una sampaoliada pic.twitter.com/QRZ48wfHQa— Marian Herrera (@marianherrrera) June 25, 2026
Patrik Schick nicht mehr für Tschechien
An der WM in Nordamerika blieb Schick jedoch ohne Torerfolg. Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Partien die Qualifikation für die Sechzehntelfinals deutlich. Beim 0:3 gegen Mexiko im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. (abu/sda)
Haaland ist nur der Social-Media-Guy
Erling Haaland tricked a random lady into thinking he was just a regular guy by using an Southern accent while in the US for the World Cup, meanwhile a YouTube producer next to him acted like a professional football player 😭— yoxic (@yoxics) June 24, 2026
"no not me, I'm the social media guy" pic.twitter.com/xahS8nq31w
Auf diese Art kann man einen Sieg natürlich auch feiern
🇲🇽😂 Mexico just advanced to the next round... and this guy celebrated by headbutting a cotton candy machine.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 25, 2026
The World Cup never disappoints. pic.twitter.com/F6tWsH5t1o
So wird in Bosnien nach dem Sieg gegen Katar gefeiert
🚨WOW: Look at this celebration in Bosnia after they advanced to the round of 32. pic.twitter.com/vOW6f9GMZk— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 24, 2026
Mexiko-Legende Guillermo Ochoa bekommt seinen emotionalen Abschied
Wenn du mit dem Fahrrad deiner kleinen Schwester zur Schule gefahren bist
Bosnien-Herzegowina ist als Dritter schon sicher weiter
«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)
Edin Dzeko reagierte nicht gerade erfreut auf die Auswechslung
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