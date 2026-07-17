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WM 2026 im Tagesticker: Rooney beweist: Wettschulden sind Ehrenschulden

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Rooney beweist: Wettschulden sind Ehrenschulden +++ Irische Airline stichelt gegen England

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
17.07.2026, 07:3718.07.2026, 13:50
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Rooney beweist: Wettschulden sind Ehrenschulden
Während der WM ging Wayne Rooney eine spannende Wette ein: Sollte Norwegen den Viertelfinal erreichen, geht er auf den See rudern. Nun hat der Engländer seine Schulden zusammen mit seinen Expertenkollegen bereits eingelöst.



Irische Airline schiesst gegen England
«That coming home feeling», schreibt Aer Lingus zu einem seiner landenden Flugzeuge auf Instagram. Damit spielt die irische Airline natürlich auf den Spruch «It's coming home» aus dem Lied «Three Lions» an, mit dem englische Fussball-Fans jeweils von einem grossen Titel träumen. Dass die Engländer nun erneut titellos aus Nordamerika heimreisen sorgt bei den Iren natürlich für viel Schadenfreude.


Slavko Vincic wird den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien pfeifen
Die FIFA hat den Schiedsrichter für den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien ausgewählt – Slavko Vincic wird die Partie leiten. Ein sehr emotionaler Moment für den slowenischen Schiedsrichter. (car)

Trump und König Felipe VI. nehmen am Final teil, Milei nicht
Donald Trump wird am Sonntag den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien besuchen. Dies gab die Sprecherin des Weissen Hauses am Donnerstag bekannt. Die FIFA hatte Ende Juni berichtet, dass der US-Präsident die Trophäe nach dem Spiel im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York überreichen werde. Der spanische König Felipe VI. wird ebenfalls im Stadion zugegen sein, wie das spanische Königshaus am Tag nach dem Finaleinzug der Iberer mitteilte. Derweil wird der argentinische Präsident Javier Milei dem Final fernbleiben und nicht in die USA reisen, wie er am Donnerstag bekannt gab.
Chelsea-Post sorgt für Ärger bei den Fans
Im WM-Halbfinal konnte sich Argentinien gegen England durchsetzen – Chelseas Enzo Fernandez traf für die Argentinier. Nach dem Spiel publizierte der Klub ein Bild von Enzo und feierte ihn – bei den Fans kam das nicht gut an.

Da kann man nur mitfühlen
Englands Spieler verliessen das Stadion nach dem WM-Halbfinal gegen Argentinien mit gesenkten Köpfen und der grossen Enttäuschung ins Gesicht geschrieben:
Die argentinischen Fans nehmen Atlanta ein

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
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Nach «Malvinas»-Banner: Falkland-Spannungen zwischen England und Argentinien nehmen zu
Argentinien darf an der WM weiter von der Titelverteidigung träumen. Die Südamerikaner schalteten England dank einer späten Wende mit 2:1 aus. Zu reden gibt aber nicht nur das Resultat: So sorgt ein Banner derzeit für hitzige Gemüter.
So hielten nach dem Spiel mehrere argentinische Spieler, etwa Giovani Lo Celso, Lisandro Martinez und Nicolas Otamendi, ein Tuch in die Luft mit der Aufschrift «Las Malvinas son argentinas» – auf Deutsch «Die Falklandinseln sind argentinisch». Es handelt sich dabei um eine politische Botschaft: Argentinien erhebt weiterhin Anspruch auf die Inselgruppe im Atlantik. 1982 kam es zum Krieg zwischen Grossbritannien und Argentinien um das Gebiet, den die Briten gewannen. Die Inseln sind heute deshalb noch immer britisches Überseegebiet.
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