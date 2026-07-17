Während der WM ging Wayne Rooney eine spannende Wette ein: Sollte Norwegen den Viertelfinal erreichen, geht er auf den See rudern. Nun hat der Engländer seine Schulden zusammen mit seinen Expertenkollegen bereits eingelöst.
WM-Tagesticker
Rooney beweist: Wettschulden sind Ehrenschulden +++ Irische Airline stichelt gegen England
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
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Rooney beweist: Wettschulden sind Ehrenschulden
Irische Airline schiesst gegen England
«That coming home feeling», schreibt Aer Lingus zu einem seiner landenden Flugzeuge auf Instagram. Damit spielt die irische Airline natürlich auf den Spruch «It's coming home» aus dem Lied «Three Lions» an, mit dem englische Fussball-Fans jeweils von einem grossen Titel träumen. Dass die Engländer nun erneut titellos aus Nordamerika heimreisen sorgt bei den Iren natürlich für viel Schadenfreude.
Slavko Vincic wird den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien pfeifen
Die FIFA hat den Schiedsrichter für den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien ausgewählt – Slavko Vincic wird die Partie leiten. Ein sehr emotionaler Moment für den slowenischen Schiedsrichter. (car)
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
Trump und König Felipe VI. nehmen am Final teil, Milei nicht
Donald Trump wird am Sonntag den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien besuchen. Dies gab die Sprecherin des Weissen Hauses am Donnerstag bekannt. Die FIFA hatte Ende Juni berichtet, dass der US-Präsident die Trophäe nach dem Spiel im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York überreichen werde. Der spanische König Felipe VI. wird ebenfalls im Stadion zugegen sein, wie das spanische Königshaus am Tag nach dem Finaleinzug der Iberer mitteilte. Derweil wird der argentinische Präsident Javier Milei dem Final fernbleiben und nicht in die USA reisen, wie er am Donnerstag bekannt gab.
Chelsea-Post sorgt für Ärger bei den Fans
Im WM-Halbfinal konnte sich Argentinien gegen England durchsetzen – Chelseas Enzo Fernandez traf für die Argentinier. Nach dem Spiel publizierte der Klub ein Bild von Enzo und feierte ihn – bei den Fans kam das nicht gut an.
Disgraceful from @ChelseaFC pic.twitter.com/ziNTQZNr8k— THE CHELSEA FORUM (@TheChelseaForum) July 15, 2026
Da kann man nur mitfühlen
Englands Spieler verliessen das Stadion nach dem WM-Halbfinal gegen Argentinien mit gesenkten Köpfen und der grossen Enttäuschung ins Gesicht geschrieben:
July 15, 2026
Die argentinischen Fans nehmen Atlanta ein
🚨Argentina fans have TAKEN OVER Atlanta ahead of their match vs England pic.twitter.com/0tvwmlXNQI— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026
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