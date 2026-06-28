Der schottische Nationaltrainer Steve Clarke hat sein Amt nach dem Aus an der Fussball-WM nach sieben Jahren niedergelegt. Schottland belegte in der Gruppe C hinter Brasilien und Marokko mit drei Punkten nur Platz 3, nach mehreren Tagen Wartezeit stand das Aus am Samstagabend endgültig fest.
Der 62-jährige Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. «Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können», sagte er. «Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird. Es war mir eine grosse Ehre, ihr Trainer zu sein.»
Der 62-jährige Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. «Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können», sagte er. «Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird. Es war mir eine grosse Ehre, ihr Trainer zu sein.»