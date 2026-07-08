Sizce Messi penaltıyı gerçekten IShowSpeed yüzünden kaçırmış olabilir mi? pic.twitter.com/epwUtzPdY1— BGY (@bgyetherr) July 7, 2026
WM-Tagesticker
So reagiert «Speed» auf den verschossenen Elfer von Messi ++ Bundesrat gratuliert der Nati
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Speed probierte alles, damit Lionel Messi den Elfmeter verschiesst
«Historisch» - Kommentare aus dem Bundesrat zum Sieg der Nati
Nach dem 4:3-Treffer im Penaltyschiesssen gegen Kolumbien ist die Schweiz aus dem Häuschen. Und gleich zwei Bundesratsmitglieder gratulierten der Nati.
«Ein historischer Schritt in Richtung Final! Herzliche Gratulation an die ganze Nati», schreibt Bundespräsident Guy Parmelin auf der Plattform X. Dazu teilte er Jubel-Bilder und Videos aus Mexiko, wo er sich derzeit für Wirtschaftsgespräche aufhält. Seine Delegation trug rote Mützen, er selber einen rot-weissen Schal.
Sportminister Martin Pfister lässt über den VBS-Kanal auf X folgendes verlauten: «Die Nati schreibt Schweizer Sportgeschichte! Erstmals seit der Heim-WM 1954 steht die Schweiz wieder in einem WM-Viertelfinal. Wahnsinn! Die Mannschaft begeistert das ganze Land und ist Vorbild für die nächste Sport-Generation. Bravo!» (riz/sda)
«Ein historischer Schritt in Richtung Final! Herzliche Gratulation an die ganze Nati», schreibt Bundespräsident Guy Parmelin auf der Plattform X. Dazu teilte er Jubel-Bilder und Videos aus Mexiko, wo er sich derzeit für Wirtschaftsgespräche aufhält. Seine Delegation trug rote Mützen, er selber einen rot-weissen Schal.
Sportminister Martin Pfister lässt über den VBS-Kanal auf X folgendes verlauten: «Die Nati schreibt Schweizer Sportgeschichte! Erstmals seit der Heim-WM 1954 steht die Schweiz wieder in einem WM-Viertelfinal. Wahnsinn! Die Mannschaft begeistert das ganze Land und ist Vorbild für die nächste Sport-Generation. Bravo!» (riz/sda)
So sieht es an der Hardrücke nach der grossen Party aus
4 Tore erzielte Mexikos Quiñones – so feiern die Fans ihn im Flieger
July 7, 2026
Zlatan Ibrahimovic hat für alle ausgeschiedenen Teams eine Nachricht:
Zlatan Ibrahimovic reaction to every country eliminated from the World Cup is killing me 😭 pic.twitter.com/FrF9c5nIwK— AM☬ (@AbsoluteMxssi) July 7, 2026
Kreuzbandriss bei Belgiens Onana
Schon nach 21 Minuten muss Amadou Onana gegen die USA vom Feld. Stunden später steht fest: Das rechte Kreuzband ist gerissen. Der Mittelfeldspieler bleibt aber beim Team.
Für Belgiens Mittelfeldspieler Amadou Onana ist die WM vorzeitig beendet. Wie der belgische Fussballverband mitteilte, riss sich Onana beim furiosen 4:1 im Achtelfinal gegen die USA in der Nacht auf Dienstag das rechte vordere Kreuzband. Der 24-Jährige war schon in der 21. Minute ausgewechselt worden.
«Wir fürchten, es ist eine ernsthafte Verletzung. Das sind keine guten Nachrichten für ihn und für uns als Team», hatte Nationaltrainer Rudi Garcia schon nach dem Spiel gesagt. Onana, der beim Premier-League-Club Aston Villa unter Vertrag steht, soll zunächst beim Team bleiben und auch beim Viertelfinal gegen Europameister Spanien am Freitag in Inglewood bei Los Angeles dabei sein. (nih/sda/dpa)
Für Belgiens Mittelfeldspieler Amadou Onana ist die WM vorzeitig beendet. Wie der belgische Fussballverband mitteilte, riss sich Onana beim furiosen 4:1 im Achtelfinal gegen die USA in der Nacht auf Dienstag das rechte vordere Kreuzband. Der 24-Jährige war schon in der 21. Minute ausgewechselt worden.
«Wir fürchten, es ist eine ernsthafte Verletzung. Das sind keine guten Nachrichten für ihn und für uns als Team», hatte Nationaltrainer Rudi Garcia schon nach dem Spiel gesagt. Onana, der beim Premier-League-Club Aston Villa unter Vertrag steht, soll zunächst beim Team bleiben und auch beim Viertelfinal gegen Europameister Spanien am Freitag in Inglewood bei Los Angeles dabei sein. (nih/sda/dpa)
Völler macht als Sportdirektor weiter
Rudi Völler geht nicht vorzeitig in Rente. Der 66-Jährige macht beim Deutschen Fussball-Bund (DFB) als Sportdirektor weiter. Er will auch nach dem WM-Flop in Amerika und der inzwischen auch aus seiner Sicht «richtigen» Trennung von Julian Nagelsmann seinen bis zur EM 2028 laufenden Vertrag erfüllen. In einem Team mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp will der ehemalige Teamchef aktiv zum Wiederaufbau der Nationalelf beitragen.
Diesen Entscheid verkündete Völler nach einem Telefonat mit Klopp sowie Gesprächen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke. Völlers Aufgabenprofil dürfte weitgehend dem bisherigen ähneln. Der Weltmeister von 1990 sieht sich weiterhin als erster Unterstützer des Bundestrainers. (abu/sda/dpa)
Diesen Entscheid verkündete Völler nach einem Telefonat mit Klopp sowie Gesprächen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke. Völlers Aufgabenprofil dürfte weitgehend dem bisherigen ähneln. Der Weltmeister von 1990 sieht sich weiterhin als erster Unterstützer des Bundestrainers. (abu/sda/dpa)
Nach dem WM-Aus: Roberto Martinez tritt bei Portugal zurück
Das Achtelfinal-Aus gegen Spanien hat für Portugal ein Nachspiel: Nationaltrainer Roberto Martinez gibt seinen Posten auf. Nach der 0:1-Niederlage in Dallas bestätigte der Spanier an der Medienkonferenz, es sei sein letztes Spiel als portugiesischer Nationaltrainer gewesen.
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