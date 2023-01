Es gibt noch Helden: Dieser selbstlose Australier spurtet einem Koala zur Hilfe

Low Carb am Abend: So einfach geht gesund UND fein.

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

15 km Stau – weil sich italienische Hooligans auf der Autobahn prügeln

Am Sonntag haben sich Fans der beiden italienischen Fussballclubs S.S.C. Napoli und AS Roma auf einer Autobahn geprügelt. Rund 200 Personen trafen sich in einer Raststädte in der Nähe der toskanischen Stadt Arezzo. Videoaufnahmen zeigen das Chaos, dass die Hooligans auf der Autobahn veranstalteten: