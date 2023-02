Video: watson/lucas zollinger

Vandale demoliert 250'000-Franken-Auto am helllichten Tag

In einem Londoner Vorort hat ein Vandale vor den Augen zahlreicher Passantinnen und Passanten einen Supersportwagen demoliert. Der Besitzer hat ein Video der Tat auf Instagram geteilt:

George Gehdu bezeichnet sich selbst als der Nummer-1-Luxusauto-Händler Grossbritanniens. An diverse Prominente hat er bereits Wagen vermittelt, wie er auf seinem Instagram-Account stolz zeigt. Selbst besitzt Gehdu einen McLaren 720s im Wert von rund 250'000 Franken. Und genau dieser wurde jetzt Ziel eines Akts des Vandalismus.



Während Gehdu beim Coiffeur im Londoner Vorort Uxbridge war, tauchte ein Mann auf und wurde auf den Supersportwagen aufmerksam. Er kletterte aufs Dach des Fahrzeugs und stampfte auf dem Dach und den Scheiben herum und verursachte grosse Schäden. Die Polizei hat ihn kurz darauf erwischt.



Botschaft an Supersportwagen-Besitzer

Gehdu hat die Tat aus dem Coiffeurstuhl mitverfolgt und gefilmt. Das Video hat er dann selbst auf seinen Instagram-Kanal geladen, mit einer Botschaft an andere Luxuswagenfahrer: «Ich werde das nicht an mich heranlassen, aber teile das, um euch Supersportwagenbesitzern zu zeigen, dass ihr vorsichtig sein solltet, denn es gibt in dieser Welt Abschaum, der es nicht einmal wert ist, darauf zu treten, und der nicht will, dass jemand etwas Schönes besitzt.»



In den Kommentaren erntete Gehdu viel Mitgefühl, aber auch Häme dafür, dass er sein teures Fahrzeug derart exponiert parkiert habe. (lzo)​

