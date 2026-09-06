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AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt: Das sagen Schulze und Siegmund

Video: watson/Michael Shepherd

«Niemand weiss, was in den nächsten Stunden und Tagen noch passiert»

06.09.2026, 22:2106.09.2026, 22:33

Das endgültige Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht (stand Sonntag 22 Uhr) noch nicht fest. Trotzdem ist bereits klar, wer die Gewinner und die Verlierer der Wahl sind.

Die CDU des amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze hat ein besonders schlechtes Ergebnis erzielt. Gleichzeitig hat die AfD um Spitzenkandidat Ulrich Siegmund das beste Ergebnis in der Geschichte erzielt.

Im Interview bei ARD ziehen die beiden Politiker ihre Bilanz zu den bisherigen Wahlergebnissen. (msh)

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