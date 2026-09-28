Video: watson/Elena Maria Müller

Extremwetter

Hier schwimmt ein Hai durch die überfluteten Strassen New Jerseys

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Am Wochenende traf der Storm «Nor'easter» mit voller Wucht auf die Ostküste der USA. Auch auf Hawaii und in Mexiko haben Stürme gewütet. Es kam zu Stromausfällen und Überschwemmungen. In New York ist eine Person von einem Baum erschlagen worden.

In den überfluteten Strassen von Surf City, einer Stadt auf Long Beach Island im Bundesstaat New Jersey, wurde ein Dornhai gesichtet. Er hatte sich in eine Auffahrt verirrt.

Video: watson/Elena Maria Müller

Dornhaie haben ihren Namen von einem spitzen Dorn vor jeder ihrer Rückenflossen, der mit einer Giftdrüse verbunden ist. Sie sind für Haie eher klein und werden in der Regel etwa ein Meter lang. Sie sind durch Überfischung bedroht und auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Wie es dem Exemplar in New Jersey erging, ist derzeit unklar. (emm)

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