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JD Vance nennt Demokraten ausversehen «Furz-Linke»

Video: watson/nina bürge

Vance nennt Demokraten aus Versehen «Furz-Linke» – Fox News stoppt Übertragung der Rede

22.09.2026, 11:0222.09.2026, 11:02

Am Montag hat US-Vizepräsident JD Vance während einer Wahlkampfkundgebung im Bundesstaat North Carolina die stark linken Demokraten als «Furz-Linke» bezeichnet. Kurz darauf bestand er darauf, dass dies ein Versehen gewesen sei und er sich lediglich versprochen habe. Schau dir den Versprecher im Video an:

Video: watson/nina bürge

Zu Beginn seiner Rede sprach Vance darauf an, dass es wichtig sei, dass Michael Whatley in den US-Senat gewählt werde. Dieser solle den – wie Vance sagte – linken Politikern die Stirn bieten. Whatley ist US-Senatskandidat der Republikaner im US-Bundesstaat North Carolina.

Fox News unterbricht Übertragung

Der US-Fernsehsender «Fox News» hat die Rede des US-Vizepräsidenten live übertragen. In der Mitte von Vance' Auftritt hat der Sender die Übertragung jedoch gestoppt. Gleichzeitig wurden die Zuschauer informiert, dass man zur Rede zurückkehren und sie wieder übertragen werde, sobald Vance etwas mit News-Relevanz sagen würde. (nib)

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