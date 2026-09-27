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USA: Sturm an Ostküste – Zehntausende Haushalte in New York ohne Strom

Storm watchers take a selfie photo during a nor&#039;easter storm, Saturday, Sept. 26, 2026, in Hampton, N.H. (AP Photo/Robert F. Bukaty) New Hampshire Extreme Weather Nor&#039;easter
Der Sturm an der US-Ostküste hat zu Überschwemmungen, Stromausfällen und bislang einem Toten geführt.Bild: keystone

Sturm an US-Ostküste – Zehntausende Haushalte in New York ohne Strom

27.09.2026, 02:4827.09.2026, 02:48

Überschwemmte Strassen, Stromausfälle, abgesagte Flüge: Ein heftiger Sturm zieht mit starken Winden und Regen über den Nordosten der USA. Zehntausende Menschen waren am Samstag (Ortszeit) in mehreren US-Bundesstaaten ohne Strom. Allein in New York waren laut der Webseite poweroutage.com 35'000 Haushalte von Stromausfällen betroffen.

In New York wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt, wie US-Medien berichteten. Der 56-Jährige sei ein Mitarbeiter der New Yorker Wohnungsbaubehörde gewesen, teilte das Amt demnach mit. In der Millionenmetropole seien Behördenangaben nach zahlreiche Berichte über umgestürzte Bäume eingegangen.

New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul hatte vor Eintreffen des Sturms für einige Bezirke vorsorglich den Notstand ausgerufen. Sie warnte am Samstag (Ortszeit) vor «extrem gefährlichen Bedingungen» entlang der Küste wegen hoher Wellen und Überschwemmungen. In New York seien Winde mit Böen von über 80 Kilometern pro Stunde gemessen worden, sagte Hochul.

Gestrichene Flüge, abgesagte Konzerte

Im Flugverkehr wurden zahlreiche Ausfälle und Verspätungen gemeldet. Allein am Flughafen von Boston im US-Bundesstaat Massachusetts wurden nach Daten des Flugportals «Flightaware» am Samstagvormittag mehr als 250 Flüge gestrichen.

Angesichts des Sturms hatten Veranstalter mehrere für das Wochenende geplante Konzerte mit Weltstars abgesagt. Unter anderem wurde das Global Citizen Festival, das seit 2012 jedes Jahr im Central Park in New York stattfindet, zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt, wie die Veranstalter mitteilten. Zwei geplante Konzerte von Popstar Ed Sheeran nahe Boston wurden ebenfalls wegen des Wetters gestrichen. (sda/dpa)

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