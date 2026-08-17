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Gesellschaft & Politik

Klimapolitik: SVP-Dettling teilt im SonnTalk gegen Grüne aus

Video: ch media/Tele Züri

Wegen Klimapolitik: SVP-Dettling teilt im SonnTalk gegen Grüne aus

17.08.2026, 14:1717.08.2026, 14:17

Es ist der heisseste Sommer seit Messbeginn. Die Wasserstände sind niedrig, Grasflächen färben sich braun und Wälder nehmen bereits jetzt herbstliche Farben an. Auch in der Politik gibt der Hitzesommer zu reden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Bundesrat die Gelder für einen zukunftstauglichen Wald strich.

Im «Sonntalk» diskutierten Corina Gredig, GLP-Fraktionspräsidentin und Nationalrätin des Kantons Zürich, Marcel Dettling, SVP-Präsident und Nationalrat des Kantons Schwyz, und Flavia Wasserfallen, SP-Ständerätin Kanton Bern über die politischen Entscheidungen rund ums Klima und lieferten sich dabei ein hitziges Wortgefecht.

Man müsse vor allem Geld in die Anpassungen an den Klimawandel investieren, findet Dettling, Gredig und Wasserfallen halten dagegen.

Video: ch media/Tele Züri

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Trio_Duo
17.08.2026 14:35registriert Februar 2025
Die SVP ist unwählbar geworden. Volkommen überfordert von den Herausforderungen der Zukunft. Ohne jeglichen Pläne oder Visionen für die Zukunft... Traurig was aus der grössten Partei geworden ist...
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Autofahrer
17.08.2026 14:33registriert Juli 2026
"Man müsse vor allem Geld in die Anpassungen an den Klimawandel investieren, findet Dettling." Immerhin gibt die SVP endlich zu, dass der Klimawandel stattfindet. Und dass in diesem Punkt die Linken und Grünen richtig lagen. Die Mitte und grosse Teile der Liberalen natürlich auch.
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Das Klavier singt Schlagzeug
17.08.2026 14:49registriert Juni 2024
Dettling müsste eigentlich sofort zurücktreten. Sein Auftritt im Sonntalk war ein einziges peinliches Trauerspiel. Ich hoffe die Wählenden erkennen das.
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