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Wegen Klimapolitik: SVP-Dettling teilt im SonnTalk gegen Grüne aus

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Es ist der heisseste Sommer seit Messbeginn. Die Wasserstände sind niedrig, Grasflächen färben sich braun und Wälder nehmen bereits jetzt herbstliche Farben an. Auch in der Politik gibt der Hitzesommer zu reden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Bundesrat die Gelder für einen zukunftstauglichen Wald strich.

Im «Sonntalk» diskutierten Corina Gredig, GLP-Fraktionspräsidentin und Nationalrätin des Kantons Zürich, Marcel Dettling, SVP-Präsident und Nationalrat des Kantons Schwyz, und Flavia Wasserfallen, SP-Ständerätin Kanton Bern über die politischen Entscheidungen rund ums Klima und lieferten sich dabei ein hitziges Wortgefecht.

Man müsse vor allem Geld in die Anpassungen an den Klimawandel investieren, findet Dettling, Gredig und Wasserfallen halten dagegen.

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