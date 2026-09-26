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Frachtfähre vor griechischer Insel Mykonos gerät in Vollbrand

Video: watson/nina bürge

Frachtfähre gerät vor Mykonos in Vollbrand

26.09.2026, 10:2326.09.2026, 10:23

Am Freitag ist eine Frachtfähre vor der griechischen Insel Mykonos in Vollbrand geraten. An Bord der Fähre waren laut griechischen Medien 29 Personen sowie 29 PKW und 166 LKW. Alle Gäste und Crewmitglieder konnten von der Küstenwache unverletzt gerettet werden. Schau dir den Vollbrand der Fähre im Video an:

Video: watson/nina bürge

Auch am Samstagmorgen brennt die Fähre weiterhin. Das Feuer habe sich von einer Garage, wo es mutmasslich in einem LKW ausgebrochen ist, weiter in die übrigen Räume und Garagen der Fähre ausgebreitet.

Sobald das Feuer gelöscht ist und das Wasser abgepumpt werden kann, welches bei den Löscharbeiten und durch allfällige entstandene Löcher in die Fähre eingedrungen ist, würden Spezialkräfte der griechischen Küstenwache die Fähre betreten. Dort würden sie den Schaden beurteilen und den Auslöser des Brandes ausfindig machen. (nib)

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