Bei einem Sugus-Haus in Zürich hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Bild: watson

Polizeirapport

Feuer bei Sugus-Haus in Zürich – Polizeieinsatz läuft

In einem der bekannten Sugus-Häuser in der Nähe des Zürcher HB hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Die Stadtpolizei Zürich hat gegenüber watson bestätigt, dass ein Einsatz läuft. Der Anruf über das Feuer sei gegen 6.30 Uhr eingegangen. Mittlerweile sei der Brand gelöscht.

Gemäss Augenzeugen sind auch Krankenwagen vor Ort. Berichte über Verletzte gibt es allerdings gemäss der Polizei bisher nicht.

Die wegen ihrer Form und Farbe als Sugus-Häuser bekannten Häuser liegen an der Neugasse im Kreis 5 der Stadt Zürich. Im Dezember 2024 gerieten sie schweizweit in die Schlagzeilen, als watson über die Kündigung von 105 Mietparteien berichtete.

In der Folge entstand ein langer Rechtsstreit zwischen den Mietenden und der neuen Eigentümerin. Erst diese Woche gerieten die Häuser erneut in die Schlagzeilen: Wie eine Bewohnerin gegenüber dem Tages-Anzeiger meldet, soll in einem Haus fast die Hälfte der Wohnungen in Kurzzeit-Appartements umgewandelt worden sein. So sollen die Wohnungen mittlerweile an verschiedene Touristengruppen vermietet werden.

Diesen Praktiken hat die Stadt Zürich allerdings den Kampf angesagt: Mit fünf neuen Stellen will die Stadt dafür sorgen, dass temporär vermietete Wohnungen im Wohnanteil wieder unbefristet vermietet werden. Ende September müssen Eigentümerinnen und Eigentümer mit ersten brieflichen Aufforderungen rechnen. Wer damit nicht einverstanden ist, kann die Verfügung anfechten. (dab/pem)

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