Macron kritisiert israelisches Vorgehen in Gaza scharf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen heftig kritisiert. «Was die Regierung von Benjamin Netanjahu aktuell macht, ist inakzeptabel», sagte Macron im Sender TF1. Humanitäre Hilfe aus Frankreich und anderen Ländern für die Bevölkerung in Gaza werde von Israel blockiert. Die humanitäre Krise in dem Küstenstreifen sei verheerend. Es gebe kein Wasser und keine Medikamente. Macron sprach von einer Schande. Hier geht es zum Video:

Diese ESC-Songs gefallen uns am besten

Der ESC steht kurz bevor. Die Wettquoten favorisieren Schweden und Österreich. Die Palette an Songs ist breit und wie jedes Jahr ist fast alles dabei. Von rührenden Balladen bis zu was auch immer das korrekte Genre für «Espresso Macchiato» von Tommy Cash ist. Doch wie kommen die verschiedenen Songs in der Redaktion an? Wir haben uns ein paar Leute geschnappt und ihre Reaktionen eingefangen.