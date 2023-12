Völlerei in der 7. Advents-Challenge: Wir hoffen, ihr seid hungrig

Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mitentstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Wir warnen ausdrücklich vor einer spontanen LUST AUF LECKER. Sollte dieser höchstwahrscheinliche Fall eintreten, empfehlen wir umgehend:LECKERER geht EINFACH nicht!

Egal, was hier herauskommt, die Regie hat den Punkt bereits (unwiderruflich) an Sabeth verteilt. Aber vielleicht hilft’s Aya für ihren Seelenfrieden. Wie auch immer, hier der neue …

sponsored by

sponsored by

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

ManCity kassiert gegen Aston Villa +++ Gold und Bronze für die Schweiz an Schwimm-EM

Netanjahu: Haus von Hamas-Chef umstellt ++ Grosses Waffenlager in Gaza entdeckt

Putin spricht sich mit Saudis ab +++ G7 will russische Diamanten beschränken

Unglücklicher Malen will Dortmund verlassen +++ De Gea bei Premier-League-Klub im Gespräch

Jetzt kommt das Halbtax Plus für flexibles Reisen – die wichtigsten Punkte

So musst du Kaffee trinken, wenn er dich wach machen soll

«Ich habe noch nie eine Kirche von innen gesehen» – der Bachelor im Tattoo-Talk

Der Bachelor Fabrizio Behrens hat dieses Jahr schon für so einige Skandale gesorgt. Nun wollten wir dem 33-Jährigen mal etwas auf den Zahn fühlen. Was bedeuten all die religiösen Tattoos?