Video: watson/emanuella kälin

Tänzchen mit Taylor Swift: Ja, der Mann unter diesem komischen Hut ist Kelce

Mehr «Videos»

Am Sonntag fand das grosse Tennisfinale der US Open der Herren statt. Dieses Ereignis liessen sich viele Prominente nicht entgehen. Unter ihnen auch Taylor Swift und ihr Freund Travis Kelce. In ihrer Loge tanzten und sangen die beiden ausgelassen, dieser Moment zwischen den beiden wurde von der Kamera eingefangen. Nur wenige Tage zuvor hatte die Sängerin eine andere Sportveranstaltung besucht, nämlich den Football-Saisonauftakt der Kansas City Chiefs, wo ihr Freund Travis Kelce spielt. Neben den beiden Turteltauben waren auch andere Stars wie Jon Bon Jovi, Seal, Anna Wintour oder Bad Bunny vor Ort.



Am Ende holte sich der Italiener Jannik Sinner den Titel. Er konnte sich gegen seinen amerikanischen Konkurrenten Taylor Fritz durchsetzen.

(emk)

Video: watson/emanuella kälin

Das könnte dich auch interessieren:

Klimaaktivisten protestieren vor Taylor Swift-Konzert Video: watson/emanuella kälin

Der Ex-Tennisstar sucht acht seiner Pokale Video: srf/Roberto Krone