Traum oder Trip? Egal. Dieses Video musst du gesehen haben

Es ist eine Woche her, seit US-Rapper A$AP Rocky sein neues Musikvideo «Tailor Swif» veröffentlicht hat. Wir schauen es in Dauerschlaufe und haben trotzdem das Gefühl, jedes Mal wieder neue Details zu entdecken.

Ein Hund sitzt am Lenkrad eines Autos, ein anderer im Anzug in einem Imbiss und telefoniert. Ein Typ pennt auf einem brennenden Sofa. Eine WC-Schüssel dient als Behältnis für Latte Art. Ein betrunkener Hase liegt im Lavabo. Und mittendrin rappt A$AP Rocky irgendwas über Reichtum, Erfolg, Frauenflachlegen. Das übliche Hip-Hop-Programm. Wir nehmen es nicht wahr. Das Visuelle hat uns in den Bann gezogen. Es ist wie ein Fiebertraum.

Breakdance, Bigfoot und ein betrunkener Hase.

A$AP Rocky, für alle, denen der Name nichts sagt, ist einer der erfolgreichsten Rapper aus den USA. Der 35-Jährige ist der Lebenspartner von Rihanna, die beiden haben zwei Kinder. Sein viertes Album «Don't be Dumb» wird bereits seit Jahren erwartet – der Release verzögerte sich immer weiter und wird aktuell noch Ende dieses Jahres erwartet.

Die Zigaretten-Medusa teilt ihre WG mit einem Pony und den Einzeh-Zwillingen.

Das Video, von dem hier die Rede ist, hat mittlerweile über zehn Millionen Aufrufe auf YouTube. Bei den Swifties kommt der Song nicht sonderlich gut an. Sie beschuldigen A$AP Rocky des Trittbrettfahrens, da der Name des Songs offensichtlich angelehnt ist an ihr Idol: Popstar Taylor Swift. Ob die Kritik berechtigt ist, ist schwer zu sagen. Natürlich dürfte das Video von A$AP Rocky ein paar von der Suchmaschine Fehlgeleiteten angezeigt werden. Oder solchen, die Tailor Swif Taylor Swift falsch schreiben. Aber echten Swifties dürfte das ja nicht passieren.

Beim Quartier-BBQ schaut noch der benachbarte Delfin rein, der in der Pfütze lebt. Kennen wir alle, oder?

Schnelle Szenenwechsel, aus der Hand gefilmt und wackelig. Surreales wird abgelöst von Absurdem und das wiederum von Verstörendem. Immer wieder Anspielungen auf mehr oder weniger bekannte Memes. Die Schauplätze wechseln, aber der Stil zieht sich durch. Wir scheinen uns irgendwo in einem dystopischen Osteuropa zu befinden. In Hinterhöfen, zwischen Plattenbauten, auf öffentlichen Toiletten.

Ein ganz normaler Hinterhof, irgendwo in Osteuropa.

Tatsächlich wurde das Video auch im Osten aufgenommen – in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Und zwar schon vor drei Jahren, im Dezember 2021, kurz bevor der Krieg ausbrach. Regie geführt haben Vania Heymann und Gal Muggia und produziert wurde es von Iconoclast. Beim trostlosen Anblick der brennenden Häuser, des Zerfalls und nicht zuletzt auch des Raketenstarts kommt der Gedanke auf, dass das Video irgendwie ein düsterer Vorbote war.

Diese Raketen in Kiew sind pure Fiktion.

2 Minuten und 51 Sekunden vergehen wie im Flug. In einer der Plattenbauten hinter A$AP Rocky explodiert ein ganzes Stockwerk. Der Abspann wird eingeblendet. Während die ellenlange Liste des Casts und einige Outtakes gezeigt werden, kommen wir langsam wieder zu uns, erwachen aus dem Fiebertraum. Das wievielte Mal haben wir das Video gerade angeschaut? Wir wissen es nicht.

Hier das ganze Video (und die Musik dazu, aber die ist ja nebensächlich): Video: YouTube/LIVELOVEASAPVEVO

