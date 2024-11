Video: watson/hanna dedial

Armenviertel in Manila niedergebrannt

Mehr «Videos»

Ein Feuer, dessen Ursache noch ungeklärt ist, brach am Sonntag in im Stadtteil Tondo in der philippinischen Hauptstadt Manila aus. Dabei wurden tausende Häuser verwüstet und tausende Menschen obdachlos. Beim Löscheinsatz, der über acht Stunden dauerte, wurden einige Feuerwehrleute verletzt. Berichte über Tote gibt es noch keine. Die Bürgermeisterin kündigt an, die Betroffenen würden unterstützt und womöglich bald umgesiedelt werden.

(hde)

Inferno verwüstet Küstensiedlung in Manila Video: watson/hanna dedial

Das könnte dich auch interessieren

Taifun «Gaemi» wütet in Taiwan und den Philippinen

Video: watson/lucas zollinger

Erneuter Zusammenstoss zwischen China und Philippinen