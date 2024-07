Video: watson/emanuella kälin

Sturz beim Parteitag: Rudy Giuliani stolpert und fällt hin

Als der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, sich auf dem Parteitagsgelände der Republikaner umsieht, stolpert er und fällt. Sofort eilen Männer zu ihm in die leere Stuhlreihe und helfen dem 80-Jährigen wieder auf die Beine. Wenig später macht das Video in den sozialen Medien die Runde.

Rudy Giuliani selbst bedankt sich via «X» für die Anteilnahme und zitiert eine bekannte Persönlichkeit, die einmal gesagt hat: «Unser grösster Ruhm besteht nicht darin, niemals zu fallen, sondern jedes Mal aufzustehen, wenn wir fallen.»

