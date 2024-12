Video: watson/Hanna Dedial

Samichläuse räumen Elektrofachgeschäft aus

Zwei festlich gekleidete Räuber haben in Brasilien einen Einbruch mit Slapstick-Potenzial verübt. Überwachungskameras fingen zwei als Weihnachtsmänner verkleidete Räuber ein, die in ein Elektronikgeschäft in der Stadt Cláudio einbrachen. Nachdem sie die Tür mit einem Brecheisen kaputtgemacht hatten, machten sie sich mit Smartphones, Videospielen und einem Lautsprecher im Samichlaussack aus dem Staub. Der Einbruch passierte in der Stadt Cláudio im Bundesstaat Minas Gerais. Bis jetzt wurden die saisonal passend gekleideten Diebe noch nicht gefasst. (hde)

