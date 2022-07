Wie es sich anfühlt, unter eine Lawine zu kommen? Dieses Video gibt Eindruck

Video: watson

Wie es sich anfühlt, unter eine Lawine zu kommen? Dieses Video gibt einen Eindruck davon

In Kirgistan haben Touristen im Hochgebirge Terskej-Alatau einen Gletscherabbruch gefilmt. Was zunächst nach einem Spektakel in der Ferne aussieht, entwickelt sich innert Sekunden zum Albtraum – als die Filmenden selbst von der Lawine erfasst werden.

«Ich dachte, ich hätte alles unter Kontrolle, aber als der Schnee über mich kam, es dunkler wurde und schwieriger zu atmen, dachte ich, ich könnte sterben», schreibt der Wanderer auf Instagram zu seinem Video. Immer wieder werden Wandernde von solchen Abbrüchen in den Tod gerissen, dieser Fall ging zum Glück glimpflich aus.

Auf dem Video ist zwar zu sehen, wie das Eis am Juuku-Pass einen Hang herunterstürzt und schliesslich auch die Filmenden mitreisst, laut lokalen Medien wurden dabei zwei Touristen aber nur leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am letzten Freitag. (nfr)