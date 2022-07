Video: watson

Held des Tages – Zoowärter rettet Orang-Utan das Leben

Mit einer heldenhaften Rettungsaktion hat ein Zoowärter einen Orang-Utan vor dem Ertrinken bewahrt. Der Affe eines vietnamesischen Zoos hatte an Futter gelangen wollen, das Zoobesuchende in das Gehege geschmissen hatten – obwohl es strengstens verboten ist, Futter in die Tiergehege zu werfen. Dabei ist der Affe in das Wasserbecken vom Gehege abgerutscht. (fwe)

