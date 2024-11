USA: Ukrainischer Soldat spielt Metallica-Song «Nothing Else Matters»

Video: watson/Hanna Dedial

Soldat spielt «Nothing Else Matters» – als Dankeschön an die USA

Metallica positioniert sich als Unterstützerin der Ukraine: Auf ihrem Instagram Profil teilt die Band das Video eines ukrainischen Soldaten, der «Nothing Else Matters» auf einer Bandura, einem traditionellen ukrainischen Zupfinstrument, spielt. Das Video hat schon über zwei Millionen Views. Im vergangenen Jahr war Metallica-Frontmann James «Papa Het» Hetfield schon auf Krankenbesuch bei zwei verwundeten ukrainischen Soldaten, die in einem amerikanischen Spital behandelt wurden.

Musik im Dienst der Armee

Der Soldat im Video, Taras Stoliar, ist im zivilen Leben Musiker. Jetzt ist er aktiver Soldat in der ukrainischen Armee. Die Aufgabe von ihm und anderen Musiksoldatinnen und -soldaten besteht darin, Truppen zu besuchen, und deren Moral mit ihren Auftritten anzuheben. In den USA war die Musikgruppe der «Ukrainian Cultural Forces» nun schon zum zweiten Mal. Die Gratiskonzerte sollen die Dankbarkeit der Ukraine gegenüber den USA und der dortigen Diaspora wegen deren militärischer und sonstiger Unterstützung zum Ausdruck bringen.

Zurück an die Front

Für die Musikerinnen und Musiker der Ukrainian Cultural Forces geht es nun wieder zurück an die Front. Sie spielen in Kasernen, temporären Militärstandorten, bewohnten Gebieten entlang der Front und in Spitälern. Ob sie wieder einmal in den USA aufspielen werden, hängt nicht nur von ihrem Glück, sondern auch davon ab, wie sich die Beziehung zwischen den USA und der Ukraine entwickeln wird, wenn Donald Trump wieder im Oval Office sitzt.

