Kletterer klammert sich ganze Nacht an Steilwand fest – Rettung kommt in letzer Sekunde

Am Samstagvormittag wurde ein Bergsteiger aus der Nordwand des Sonntagshorns in Deutschland gerettet. Der 61-jährige Mann aus Rosenheim hatte bereits die Nacht dort festgesessen und drohte abzustürzen.

Er war am Freitagvormittag zu einer anspruchsvollen Tour auf das 1961 Meter hohe Sonntagshorn aufgebrochen. Auf etwa 1750 Metern verirrte er sich und konnte nicht mehr weiterklettern. Ohne Mobilfunkempfang und ohne Sichtung durch andere Wanderer musste er die Nacht am Berg verbringen. Am Samstagmorgen hörte ein Passant seine Hilferufe und alarmierte um 08.00 Uhr die Rettungskräfte.

Ein Rettungshubschrauber setzte vier Bergretter oberhalb des Mannes ab. Sie seilten sich zu ihm ab und fanden ihn in akuter Gefahr vor, da er sich nur noch mühsam festhalten konnte und drohte abzurutschen. Der Mann wurde gesichert und per Helikopter in Sicherheit gebracht. Er war erschöpft und dehydriert, aber unverletzt, und wurde vorsorglich in ein Spital gebracht.

