Drohnenpilot startet genau dann, als Lawine niedergeht – und macht unglaubliche Bilder

Einem kanadischen Drohnenpiloten sind kürzlich einzigartige Aufnahmen gelungen, als er auf Vancouver Island in British Columbia eine Lawine gefilmt hat. Das Video hat er auf seinen YouTube-Kanal «Mactac» geladen.

Zum Video schreibt der Pilot, in der Region sei seit Tagen eine «schwere Lawinenwarnung» ausgerufen. Als er hörte, wie am Hang, den er gerade filmte, ein Tosen begann, steckte er schnell den Akku in seine Drohne und startete: Genau im richtigen Moment, um den Lawinenniedergang zu filmen.



Was hier aussehe wie ein Fluss aus Wasser seien in Wirklichkeit riesige Mengen an Schnee, manche Brocken seien so gross wie sein Auto, steht in der Videobeschreibung weiter.

Lob aus der Community

Für das Video bekommt «Mactac» viel Lob in den Kommentaren. So schreibt einer, die Aufnahmen seien auf der Stufe derer von «National Geographic». Ein anderer schreibt: «Ich habe einen massiven Adrenalinschub bekommen, nur schon vom Zuschauen!»



Hier findest du das ganze (rund 7-minütige) Video. (lzo)

