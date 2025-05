Video: watson/lucas zollinger

Ski-Star Shiffrin singt bei Castingshow «The Voice» – und die Jury so 🤯

Mikaela Shiffrin ist im Skisport eine Legende. Sie gilt mit 101 gewonnen Weltcuprennen, acht Weltmeistertiteln und zwei Olympiasiegen als erfolgreichste Skifahrerin der Welt. Weniger bekannt hingegen ist Shiffrins musikalische Seite. Die 30-Jährige kann sich nämlich nicht nur pfeilschnell auf einer Piste behaupten, sondern auch Gitarre spielen und singen – und das sogar verblüffend gut.

Das finden zumindest Kelsea Ballerini und Michael Bublé, zwei der Juroren der aktuellen Staffel der amerikanischen Gesangs-Castingshow «The Voice». Dort ist Shiffrin im Staffelfinale nämlich aufgetreten. Hier kannst du dir die Szene anschauen:

Shiffrin war keine offizielle Teilnehmerin der Castingshow. In einem Zwischensegment sollte sie den Juroren beibringen, bessere Skifahrer zu werden und im Gegenzug von ihnen lernen, besser zu singen, hier die ganze Szene auf YouTube. Das war, wie es sich herausstellte, ein ziemlich schlechter Deal, denn: Die Juroren waren hoffnungslose Fälle und Shiffrin ein Naturtalent. Sie sang das Lied «Breathe (2 AM)» von Anna Nalick und spielte dazu Gitarre – und der international erfolgreiche kanadische Musiker Michael Bublé war sprachlos. «Kann ich auch für sie voten?», fragte er die Regie scherzhaft.

Shiffrin singt schon lange

Shiffrin zeigt schon seit Jahren, dass sie auch musikalisch begabt ist. Die US-Amerikanerin stellt immer wieder Videos von sich in die sozialen Medien, in denen sie singt und Gitarre spielt. Beim letzten dieser Videos teaste sie ihren Auftritt bei «The Voice» bereits an: «Ich bin so aufgeregt, sehr bald etwas Lustiges mit euch zu teilen.»

Ob Shiffrin nach ihrer Ski-Karriere in der Musikbranche durchstarten will? So oder so: Ihre Balladen begeistern ihre Fans auf Social Media jetzt schon, wie die Kommentare zeigen. (lzo)

