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Fragenbot

«Frage einen DJ nie nach einem Liederwunsch» – DJs packen im Fragenbot aus

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Die grösste Techno-Party der Welt bringt auch dieses Jahr wieder Hunderttausende Raverinnen und Raver auf den Zürcher Strassen zusammen. Rund 800'000 Technofans werden zur Street Parade erwartet. Unter dem diesjährigen Motto «Together we move» kommen ausserdem mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler nach Zürich.

30 Love Mobiles rollen rund um das Seebecken. Dazwischen sorgen neun Stages für musikalische Vielfalt: Internationale Grössen treffen auf Acts aus der Subkultur und bringen die Stadt zum Tanzen.

Auch Adi und JJ gehören zu den DJs, die an der Street Parade auflegen. Gemeinsam bilden sie das DJ-Duo Acid Trainer und stehen seit bald drei Jahren zusammen hinter den Decks – in der Szene aktiv sind beide jedoch schon deutlich länger als drei Jahre. Adi legt seit rund 30 Jahren auf, JJ seit 15 Jahren. Ihre Musik ordnen die beiden dem Genre House zu.

Die Street Parade, wo sie dieses Jahr nicht gemeinsam, sondern jeweils einzeln auftreten, ist für die beiden eines der wichtigsten Happenings des Jahres. Auch in der Vergangenheit standen sie bereits auf einem der Love Mobiles. Für Adi, der unter dem Namen Animal Trainer bekannt ist, ist die Fahrt auf dem Wagen jedes Mal ein besonderes Erlebnis: «Du fährst durch einen bunten Teppich aus Menschen.»

Im Fragenbot konfrontieren wir Adi und JJ mit einigen typischen DJ-Klischees: Drehen sie wirklich nur ein paar Knöpfchen? Was halten sie von Liedwünschen? Und werden DJs eigentlich wirklich ständig angemacht und haben immerzu One-Night-Stands?

Die Antworten gibt's hier im Video:

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