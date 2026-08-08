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Drehen DJs nur am Knopf? Adi und JJ geben vor der Street Parade Antwort

Video: watson/Emanuella Kälin
Fragenbot

«Frage einen DJ nie nach einem Liederwunsch» – DJs packen im Fragenbot aus

08.08.2026, 09:5808.08.2026, 09:58
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Die grösste Techno-Party der Welt bringt auch dieses Jahr wieder Hunderttausende Raverinnen und Raver auf den Zürcher Strassen zusammen. Rund 800'000 Technofans werden zur Street Parade erwartet. Unter dem diesjährigen Motto «Together we move» kommen ausserdem mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler nach Zürich.

30 Love Mobiles rollen rund um das Seebecken. Dazwischen sorgen neun Stages für musikalische Vielfalt: Internationale Grössen treffen auf Acts aus der Subkultur und bringen die Stadt zum Tanzen.

Auch Adi und JJ gehören zu den DJs, die an der Street Parade auflegen. Gemeinsam bilden sie das DJ-Duo Acid Trainer und stehen seit bald drei Jahren zusammen hinter den Decks – in der Szene aktiv sind beide jedoch schon deutlich länger als drei Jahre. Adi legt seit rund 30 Jahren auf, JJ seit 15 Jahren. Ihre Musik ordnen die beiden dem Genre House zu.

Die Street Parade, wo sie dieses Jahr nicht gemeinsam, sondern jeweils einzeln auftreten, ist für die beiden eines der wichtigsten Happenings des Jahres. Auch in der Vergangenheit standen sie bereits auf einem der Love Mobiles. Für Adi, der unter dem Namen Animal Trainer bekannt ist, ist die Fahrt auf dem Wagen jedes Mal ein besonderes Erlebnis: «Du fährst durch einen bunten Teppich aus Menschen.»

Im Fragenbot konfrontieren wir Adi und JJ mit einigen typischen DJ-Klischees: Drehen sie wirklich nur ein paar Knöpfchen? Was halten sie von Liedwünschen? Und werden DJs eigentlich wirklich ständig angemacht und haben immerzu One-Night-Stands?

Die Antworten gibt's hier im Video:

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28 Kommentare
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Boogie
08.08.2026 11:00registriert April 2014
Man kann es sich leicht machen als DJ oder auch nicht. Die heutige Technologie macht es tatsächlich sehr einfach zu mixen. Früher mit Platten, ohne BPM Angabe, auto-sync etc. war das noch deutlich schwieriger. Dafür kann man die heutige Technik auch dazu nutzen den Mix auf ein ganz anderes Level zu bringen. Wenn man Arbeit reinsteckt. Die meisten elektronischen DJs machen aber tatsächlich nur einen simplen Übergang alle 10 Minuten und den Rest der Zeit strecken sie die Arme in die Höhe oder tun einfach so als ob sie etwas machen würden.
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Flunkie
08.08.2026 11:15registriert Juni 2019
Ich war DJ mit genau dem was drin steht - Disk Jockey. 45 - 78 RPM. Kopfhörer links am Ohr eingeklemmt, Anfang vom Song auf der Scheibe gesucht, Regler rauf, Regler runter, Musikauswahl spontan nach Stimmung der Meute, Wünsche wenns gepasst hat. Good times. Uääh, fühl ich mich grade alt… 😆
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