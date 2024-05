Video: watson

Über 88'000 Menschen stürmen die Fantasy Basel – und wir waren dabei

aya baalbaki, Delia klo

Am Wochenende fand das zehnte Jubiläum der Fantasy Basel statt. Über 88’000 Besucherinnen und Besucher strömten nach Basel, um die grösste Schweizer Konvention für Film, Fantasy, Comics und Games zu besuchen. Gemäss den Veranstaltern wurde dieses Jahr sogar ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Ich war erstmals vor Ort – und tauchte in eine mir völlig unbekannte Welt ein.

Natürlich hatte ich schon oft von der Fantasy Basel gehört, doch wirklich etwas darunter vorstellen konnte ich mir nicht. Für mich war es immer ein Phänomen. Ein Ort, an dem sich Manga-, Film. und Comic-Fanatikerinnen und Fanatiker versammeln und sich «verkleideten». Schnell wurde mir jedoch bewusst, dass ich ein völlig falsches Bild von dem Event und den Menschen, die es besuchen, hatte.

Willst du noch mehr über die Fantasy Basel erfahren, einige crazy Kostüme sehen und wissen wie viel Geld und Zeit die Menschen in Cosplay stecken? Dann schau dir das Video an:

Das ist imfall nicht «verkleiden»

So erwartete ich introvertierte Menschen, die nicht mit mir sprechen wollten. Denn: Ich habe keine Ahnung von Cosplay – und das sieht man mir auch an.

Doch meine Befürchtungen waren völlig unbegründet und ich wurde mit offenen Armen empfangen. Die Menschen erklärten mir geduldig, was «Cosplay» eigentlich ist und was es für sie bedeutet. Und das ist vieles mehr als sich einfach zu «verkleiden». Übrigens: Auf das Wort «verkleiden» sollte man verzichten, da dieser Ausdruck in der Subkultur oft als Beleidigung angesehen wird. Cool, wieder was gelernt.