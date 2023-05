Fantasy Basel – so war die grösste Comic Con der Schweiz

Die Fantasy Basel ist das «Eldorado» für alle Nerds, Geeks, Weebs und Cosplayer. Ein Pflichtanlass für alle Fans von Popkultur, Filmen und Serien, Games, Comics und Animes. Auf 77’000 Quadratmeter tauchten 62’000 Besucherinnen und Besucher in die schillernde Welt der Unterhaltung ein. Von Mittelalter-Fantasy mit Schwertern über Street-, Urban- & Tattoo-Art bis hin zu Spielen, seien das Videospiele wie eSports, Virtual Reality oder andere Unterhaltungselektronik oder ganz altmodisch Brett- und Tabletop-Spiele – die Palette an der Fantasy Basel ist riesig.

Meine Kamera und ich waren an der Fantasy Basel, der grösstem Comic Convention der Schweiz. Wie es war und was ich gesehen habe? Schau es dir selbst an.

