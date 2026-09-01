Video: watson/lucas zollinger

Kuriosität des Tages: In Finnland hat gerade eine Luftgitarren-WM stattgefunden

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«Make Air Not War». Das ist das Motto der Luftgitarren-WM, die vom 26. bis am 29. August in Oulu in Finnland stattgefunden hat. Die Veranstaltung hat sich dem Weltfrieden verschrieben, ihre Botschaft ist:

«Würde die ganze Welt Luftgitarre spielen, gäbe es keine Kriege.»

Darüber hinaus geht es an der Luftgitarren-WM aber natürlich primär um eines: Herauszufinden, wer die oder der nächste Luftgitarren-Weltmeisterin oder -Weltmeister wird. Wie das abläuft und aussieht, erfährst du im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Die Veranstaltung findet bereits seit 1996 in Oulu statt. Der Sieger beim diesjährigen 30. Jubiläum heisst Aapo «The Angus» Rautio und ist Finne. Der Preis für den Weltmeister: eine echte, richtige, physische Gitarre.

«The Angus» hat die Luftgitarren-WM bereits letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr war der Vorsprung auf die zweitplatzierte Nanami «Seven Seas» Nagura aus Japan verschwindend klein. Bewertet wurden die Künstlerinnen und Künstler von einer fünfköpfigen Jury.

Über 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Luftgitarren-WM vor Ort und Zehntausende weltweit per Live-Stream, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Teilgenommen haben über 50 Luftgitarristinnen und -gitarristen aus insgesamt 13 Ländern.



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