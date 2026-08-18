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Trump greift CNN-Reporterin verbal an

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«Ruhe!» Trump und Weisses Haus gehen auf CNN-Reporterin los

Während einer Pressekonferenz im Oval Office beleidigte US- Präsident Donald Trump die CNN-Reporterin Kristen Holmes. Das Weisse Haus attackierte sie kurz darauf erneut.
18.08.2026, 11:5518.08.2026, 12:31

Am Montag ehrte Donald Trump im Oval Office den 16-jährigen Ryder Williams für die Rettung eines 10-Jährigen aus dem Meer. Daraufhin stellte sich Trump den Fragen einiger anwesender Reporterinnen und Reporter.

16-jähriger Rettungsschwimmer hat seinen Job ziemlich im Griff
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Die Reporterin Kristen Holmes des US-amerikanischen Fernsehsenders CNN konfrontierte Trump: «Jon Ossoff sagte, Sie würden lieber mit Ihrer Beraterin Natalie Harp reisen und den Ballsaal einrichten, als Ihre Arbeit als Präsident zu erledigen», sagte Holmes. «Wie lautet Ihre Antwort darauf?» Trump wurde daraufhin ausfällig und verglich den Senator Ossoff mit dem Comedy-Charakter Pee-Wee Herman.

Ein Account des Weissen Hauses veröffentlichte später einen Post, in dem die Reporterin und gar ihre Kinder weiter persönlich angegriffen werden. «Eines Tages werden deine Kinder auf deine widerwärtige und unmenschliche Frage stossen. Sie werden angewidert sein und sich schämen, dass ein Elternteil so gefühllos und rachsüchtig ist. Das ist ziemlich beunruhigend.»

Holmes hat weitere kritische Fragen gestellt, beispielsweise nach Trumps Position zu Nord- und Südkorea. Dabei wurde es etwas lauter im Raum, weil viele Reporterinnen und Reporter gleichzeitig Fragen stellten. Daraufhin beleidigte Trump Holmes als laute, wilde Person und warf CNN Fake News vor.

CNN stellte sich hinter die Reporterin und kritisierte das Vorgehen des Weissen Hauses scharf. Laut der Washington Post hat die harsche Kritik an Journalistinnen, insbesondere an denen von CNN, in den letzten Monaten zugenommen. Ausserdem nutzt die Regierung ihre offiziellen Social-Media-Konten, um die Wortgefechte weiter eskalieren zu lassen. (emm)

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Die beliebtesten Kommentare
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James McNew
18.08.2026 12:20registriert Februar 2014
„Sie werden angewidert sein und sich schämen“ – im Gegenteil. Sie werden stolz sein, lieber Donnie. 🤷🏻‍♂️
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